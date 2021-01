2. Demonstration in Wien: Freiheit für Nawalny/Free Navalny

Wien (OTS) - Aleksej Navalny ist ein russischer Politiker und Gründer des Fonds zur Korruptionsbekämpfung. Er ist der derzeit bedeutendste Gegner des russischen Regimes und speziell des russischen Präsidenten Vladimir Putin. Im Sommer 2020 wurde Navalny Opfer eines Giftanschlags, verübt durch einen laut Chemiewaffenkonvention verbotenen Nervenkampfstoff. Unabhängige Recherchen eines internationalen Journalistenteams, unter anderem geführt von Bellingcat und The Insider, weisen auf eine Beteiligung russischer Geheimdienste an der Vergiftung hin.



Nach monatelanger Behandlung in der Berliner Charité kehrte Aleksej Navalny am 17. Jänner zurück nach Russland, wo er unmittelbar nach seiner Ankunft unrechtmäßig festgenommen und für die Dauer von 30 Tagen inhaftiert wurde. Kurz darauf veröffentlichte sein Team eine investigative Dokumentation über die unmittelbare Verwicklung des russischen Präsidenten Putin in ein massives Korruptionsgeflecht. Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International betrachtet Aleksej Navalny als politischen Gefangenen.



Wir, im Ausland lebende Russen sowie Bürger anderer Staaten, sind nicht bereit, diese Ereignisse gleichgültig hinzunehmen. Wir bekunden unsere Solidarität mit Aleksej Navalny und fordern seine unverzügliche Freilassung. Wir glauben, dass seine Gesundheit und sein Leben in Gefahr sind, daher fordern wir die Aufhebung aller gegen ihn erhobenen haltlosen Anschuldigungen sowie eine umfassende Untersuchung der Umstände seiner Vergiftung.



Wir rufen die Unterzeichnerstaaten des Vertrags über kollektive Sicherheit, die zugleich Mitgliedsstaaten der Chemiewaffenkonvention sowie der OSZE sind, dazu auf, ebenfalls zu fordern, dass die Vergiftung des russischen Politikers durch eine verbotene Substanz sofort untersucht wird!



Sonntag, 31. Jänner 2021

12:00-14:00 Uhr

"Platz der Menschenrechte“, 1060 Wien

Die Demonstration wurde von der Polizei Wien genehmigt.

Die Veranstalter fordern alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Tragen von FFP2 Masken und zur Einhaltung der Abstandsregeln auf!

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Nahta

2133 Ungerndorf, 69

alexander.nahta @ gmail.com

+43 699 11144036