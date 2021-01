Ernst-Dziedzic: Österreich bekennt sich zu Maßnahmen gegen Intersex-Genitalverstümmelung

Grüne zur Prüfung der Menschenrechte von LGBTIQ-Personen in Österreich durch die Vereinten Nationen

Wien (OTS) - „Mit der Annahme von vier Empfehlungen zur Beendigung von Intersex-Genitalverstümmelung gibt Österreich ein klares Bekenntnis für den Schutz der körperlichen Integrität von intergeschlechtlichen Menschen ab. Ich freue mich, dass sich unsere Position durchgesetzt hat und setze mich weiter für ein Verbot von nicht-konsensuellen und medizinisch nicht notwendigen Behandlungen an intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen ein“, sagt Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin der Grünen für LGBTIQ und Menschenrechte. Alle vier bis fünf Jahre wird die Menschenrechtssituation von Mitgliedsstaaten durch den UNO-Menschenrechtsrat überprüft. In einer Sitzung am 22. Jänner konnten Mitgliedsstaaten ihre Empfehlungen an Österreich abgegeben. Insgesamt hat Österreich fünf von elf Empfehlungen angenommen, in denen es um die Menschenrechtssituation von LGBTIQ-Personen geht.

