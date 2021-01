Stefano Bernardin begrüßt zum ersten „Kabarett Spieleabend“ am 29. Jänner in ORF 1

Außerdem: „Fakt oder Fake“, „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln in ORF 1! Lustig wird es, wenn Stefano Bernardin am Freitag, dem 29. Jänner 2021, um 20.15 Uhr zum ersten „Kabarett Spieleabend“ begrüßt: Dabei treten zwei Teams, bestehend aus jeweils zwei Kabarettistinnen bzw. Kabarettisten, in sechs lustigen Spielen in den „Disziplinen“ Pantomime, Zeichnen, Erklären & Co. gegeneinander an, mit dem Ziel, nicht zu verlieren – vor allem nicht ihre Würde! Diese zu behalten versuchen in der ersten Ausgabe Michael Niavarani und Antonia Stabinger sowie Otto Jaus und Magda Leeb. Gleich danach um 21.20 Uhr begrüßt Clemens Maria Schreiner zur vorläufig letzten Ausgabe von „Fakt oder Fake“. Diesmal rätseln Katharina Straßer, Christoph Krutzler und Tobias Pötzelsberger über Tatsachen und Täuschungen. Um 22.20 Uhr wird dann bei „Was gibt es Neues?“ der Fasching gefeiert:

Mit Gerold Rudle, Eva Maria Marold, Alex Kristan und Viktor Gernot. Komplettiert wird die Runde von Kabarettistin Malarina, die erstmals im Rateteam mit dabei ist. Und um 23.20 Uhr verabschiedet sich Peter Klien mit der vorerst letzten Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“.

„Der Kabarett Spieleabend“ mit Niavarani & Stabinger und Jaus & Leeb um 20.15 Uhr

Stefano Bernardin lädt vier humorvolle Kolleginnen und Kollegen zu einem lustigen Spieleabend in „sein Wohnzimmer“ ein: Mit Pantomime, Schauspiel- und Zeichenkunst müssen die Kabarettistinnen und Kabarettisten alles geben, um nicht zu verlieren. Nur wer in sechs Spielrunden – „Sag’s nicht!“, „Fremde Feder.“, „Großes Kino.“, „Bitte einsteigen!“, „Das Verhör.“ und in der Finalrunde „Der Hofnarr“ – überzeugen kann, wird am Ende der Sendung verschont. Natürlich dürfen dabei auch Darbietungen aus dem eigenen künstlerischen Repertoire der Kandidatinnen und Kandidaten nicht fehlen. Und weil gute Musik auch zu einem gelungenen Abend dazu gehört, sorgt eine sechsköpfige all-female Swingformation namens „Meine Band“ für die musikalische Begleitung. In der ersten Ausgabe treten Michael Niavarani und Antonia Stabinger gegen Otto Jaus und Magda Leeb an.

Stefano Bernardin: „Das große Glück ist, wenn man mit Kabarettistinnen und Kabarettisten solche Spiele macht, dass immer der Witz und der Schmäh im Vordergrund stehen und das Spiel irgendwann sogar vergessen ist. Der Spaß steht an erster Stelle und reißt einen sofort mit. Das war manchmal ein harter Punkt als Spielleiter und Moderator, nicht selbst mitblödeln zu dürfen.“

„Fakt oder Fake“ mit Straßer, Krutzler und Pötzelsberger um 21.20 Uhr

Großes Spektakel bei Clemens Maria Schreiner! Diesmal vergehen Katharina Straßer, Christoph Krutzler und ZIB-Anchorman Tobias Pötzelsberger Hören und Sehen! Gilt es doch, im Studio einen Tornado zu erzeugen oder eine einfache Plastikflasche durch die Luft sausen zu lassen. Und ist es Fakt oder Fake, dass man sich ganz einfach im Nacken an eine Reckstange hängen kann?

„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Marold, Kristan, Gernot und erstmals Malarina um 22.20 Uhr

Zum Thema Fasching begrüßt Oliver Baier entsprechend ausgelassen in dieser Ausgabe Gerold Rudle, Eva Maria Marold, Alex Kristan, Viktor Gernot und zum ersten Mal die Kabarettistin Malarina! Zur Jahreszeit sehr passend ist das „Ding der Woche“, welches nach Auflösung gleich ausgiebig demonstriert wird. Die „Promi von morgen“-Frage stellt Helmut Frauenlob: Er möchte wissen, warum 1908 bei einem Billardturnier die Kugeln offiziell beschlagnahmt wurden.

„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien um 23.20 Uhr

Die vorerst letzte Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien: Da werden Tränen fließen, aber da wird wie immer noch mehr gelacht werden. Mit einem Lächeln im Mundwinkel rechnet Peter Klien mit der Skandalrepublik Österreich ab, betrachtet das gallische SPÖ-Dorf St. Pölten und erklärt, wie er zum Inhalt einer parlamentarischen Anfrage wurde. Eine kleine Rückschau durch die Ausflüge des Reporters rundet diesen Abschied ab. Dann heißt es: Gute Nacht Österreich!

