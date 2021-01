Ing. Martin Blauensteiner ist neuer Geschäftsführer der SAN Real

Martin Blauensteiner (37) übernimmt die Geschäftsführung der SAN Real von Peter Kickinger. Das Herzogenburger Immobilien- und Bauunternehmen ist Teil der SAN Group.

Herzogenburg (OTS) - Martin Blauensteiner übernimmt mit 1. Februar die Geschäftsführung der SAN Real Immobilien GmbH, der SAN Real Bau GmbH und der Business 33 GPH GmbH. Alle drei Unternehmen sind Teil des globalen Geschäftsfelds SAN Real Investments der SAN Group. Er folgt somit Peter Kickinger nach, welcher kürzlich die Position des Chief Finance Officers der SAN Group übernommen hat. Blauensteiner erwarb seine profunde technische Ausbildung an der HTL Hollabrunn mit Schwerpunkt auf Energietechnik und Industrieelektronik. Danach arbeitete er für verschiedenste nationale und internationale Firmen, wie zum Beispiel die ABB AG oder den Pharmakonzern Baxter, an einer Vielzahl von Bauprojekten. 2017 kam er zur Erber AG wo er mit den Konzeptstudien für den Bau des neuen Biomin Mischwerks in Haag am Hausruck betraut war. Weiters war er zuständig für eine Reihe von internationalen Bauprojekten in der ERBER Group. Im September 2020 wechselte er als Head of Operations and Engineering zur SAN Group, der Muttergesellschaft der SAN Real. Martin Blauensteiner wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern im Bezirk Tulln.

Die Bau- und Immobilienfirma SAN Real hat ihren Sitz in Herzogenburg, Niederösterreich. Seit 2009 plant, baut und verwaltet sie Eigenheime, Reihenhäuser, Mietwohnungen und Gewerbeimmobilien in der Region.

www.sanreal.at

Die SAN Group entstand 2020 aus einem Carve-out der Firmen Sanphar, bio-ferm und Westbridge aus der Erber Group und dem Zusammenschluss mit SAN Real und SAN Pacific Investments. Die Firmengruppe umfasst derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 4 Kontinenten. Die SAN Group investiert in den nächsten Jahren in Unternehmen mit skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen Biotechnologie, Green Energy, High Tech und Immobilien. Inhaber der SAN Group ist Ing. Erich Erber, PhD h.c.

www.san-group.com

Rückfragen & Kontakt:

SAN Group Pressekontakt:

Birgit Leitner

Head of Corporate Communication & Marketing

Tel.: +43 2782 8330-161

Mail: birgit.leitner @ san-group.com

Web: www.san-group.com