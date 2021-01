ORF III am Freitag: „So ein Theater“ mit „Außer Kontrolle“ und vierteiliger Themenabend über Arik Brauer

Mit u. a.: Solo-Programm „A Gaudi wars in Ottakring“, „Künstler, Mensch, Wiener – Arik Brauer im Gespräch“ und „Arik Brauer. Eine Jugend in Wien“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erinnert am Freitag, dem 29. Jänner 2021, mit einem vierteiligen Themenabend an den österreichischen Universalkünstler Arik Brauer, der am Sonntagabend im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Davor zeigt „So ein Theater“ das Kammerspiel-Stück „Außer Kontrolle“. Um 9.30 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ mit einem Überblick über das tagespolitische Geschehen.

Im Hauptabend präsentiert „So ein Theater“ Frank Arnolds Inszenierung von „Außer Kontrolle“ (20.15 Uhr), die 1992 in den Wiener Kammerspielen aufgezeichnet wurde. Die Zutaten dieser Komödie von Ray Cooney sind ein Minister auf Abwegen, eine Sekretärin der Oppositionspartei, ein aufrechter Ministerialsekretär, ein strenger Hotelmanager, ein eifersüchtiger Ehemann und eine ahnungslose Gattin in einer Hotelsuite mit einem unberechenbaren Kippfenster. Verkörpert wird das Figurenensemble u. a. von Franz Robert Wagner, Thaddäus Podgorski, Gideon Singer und Petra Morzé.

Anschließend zeigt ORF III „In memoriam Arik Brauer“ einen vierteiligen Themenabend: Zunächst steht die Aufzeichnung des Solo-Programms „A Gaudi war's in Ottakring“ (22.05 Uhr) auf dem Spielplan, in dem Brauer singend und erzählend den Chronisten der Kriegsjahre in Wien gibt. Danach ist die ebenfalls zum 90. Geburtstag entstandene Sendung „Künstler, Mensch, Wiener – Arik Brauer im Gespräch“ (23.05 Uhr) zu sehen. Darin spricht Tochter Timna Brauer mit ihrem Vater über unbekannte Aspekte seines Lebens und zeichnet so ein ganz privates Porträt des Ausnahmekünstlers. Im Wohnzimmer der Familie räsonieren die beiden über Musik, Kunst, die Vergangenheit und welche Bedeutung sie für heute hat. Weiter geht es mit der Doku „Arik Brauer. Eine Jugend in Wien“ (23.55 Uhr), in der sich Brauer an diese Phase seines Lebens zurückerinnert. Zu Wort kommen zudem seine Frau Naomi, seine Töchter Timna und Ruth, seine Enkelin Jasmin sowie seine Freunde Otto Schenk und Ernst Steinkellner. Der Abend schließt mit dem Filmporträt „Arik Brauer – Ich will nur Geschichten erzählen“ (0.50 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at