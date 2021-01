Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.1.: „Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Testen und Impfen“

Wien (OTS) - Der Blick der Luftfahrtbranche ins zweite Corona-Jahr ist Thema des von Manuel Marold gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Luftfahrt war als eine der ersten Branchen massiv von der Corona-Pandemie betroffen - und wird es auch noch länger bleiben, denn schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Reisebeschränkungen bleiben aufrecht, die Impfungen laufen schleppend an, und über allem steht die Sorge, dass Virus-Mutationen die Pandemie gleichsam von neuem beginnen lassen. Fragt man Branchenvertreter, wann es wieder bergauf geht, hört man meist die Standardantwort: „Irgendwann im Sommer.“ - eine schwammige Perspektive zwischen Hoffen und Bangen. In „Saldo“ kommen die großen Player der heimischen Luftfahrtbranche zu Wort; sie sprechen über die wirtschaftlichen Überlebenschancen im pandemie-dominierten Umfeld, über das Fliegen nach Corona, über Impfung und Tests als Eintrittskarten ins Flugzeug, über die Entwicklung der Ticketpreise - und nicht zuletzt auch über den Aufwand, den Fluglinien wie Flughäfen betreiben müssen, um ihre Infrastruktur in Schuss zu halten und auf den ersehnten Aufschwung vorzubereiten.

