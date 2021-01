trend: Aus für Merkur

Rewe-Österreich fusioniert seine beiden größten Vertriebsschienen unter der Dachmarke Billa, das Label Merkur wird aufgegeben.

Wien (OTS) - Rewe Austria, Österreichs filialstärkster Supermarktkonzern (u.a. Billa, Merkur, Bipa, Adeg, Penny, Gruppenumsatz 2019: 8,74 Milliarden Euro) will seine beiden größten Filialketten unter einem Dach vereinen. Billa soll ab April nicht nur für 1.100 kleinere Supermärkte in Österreich stehen, sondern als „Billa Plus“ auch für die 144 großen Verbrauchermärkte des Lebensmittelriesen, berichtet der „trend“ in seiner kommenden Ausgabe. Der Markenname Merkur wird aufgegeben. Rewe-Chef Marcel Haraszti: „Es geht um die Konzentration auf die Kundenbedürfnisse und auf unsere Stärken, und nicht darum, zwischen einzelnen Vertriebsschienen internen Wettbewerb aufzubauen. Der sitzt außerhalb.“

Es ist der radikale Endpunkt einer Strategie gegen Mitbewerber Spar, der in den vergangenen Jahren sukzessive Marktanteile dazugewann („Wachstumssieger“) und mit 34,6 Prozent und einem Umsatzplus von über 16 Prozent im Jahr 2020 die Marktführerschaft übernommen hat. Bereits im Sommer 2020 wurden die einzelnen Betreiberfirmen verschmolzen (zu BMÖ, Billa-Merkur-Österreich), die Geschäftsführung zusammengelegt, wie davor schon einzelne Unternehmensteile wie Personalrecruiting, Wareneinkauf oder Kundenklubs.

Zusammen erreicht man beinahe eine Million Quadratmeter Verkaufsfläche. Rewe erwartet sich durch die Dachmarkenstrategie – analog zum Mitbewerber Spar ­– höhere Effizienz bei Marketing, Logistik, Regionalität und vor allem bei den immer wichtiger werdenden Eigenmarken. Auch an Einbindung selbständiger Kaufleute unter dem Billa-Markendach wird gedacht.

Merkur wurde 1959 gegründet, war als Verbrauchermarkt mit großer Frischeabteilung und großem Non-Food-Sortiment bisher das Aushängeschild der Rewe-Gruppe. Man erwirtschaftete mit rund 10.000 Mitarbeitern und 8,8 Prozent Anteil beinahe ein Viertel der österreichischen Marktpräsenz des Konzerns. Mit Slogans wie „Es ist verdammt hart der Beste zu sein“ schrieb man Werbegeschichte.

