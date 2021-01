BMF: Online Ideen-Challenge zur nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich

Co-Creation Plattform des Finanzministeriums www.e³lab.at startet Ideenwettbewerb zum Thema Financial Literacy

Wien (OTS) - „Wie soll Finanzbildung im Jahr 2030 unterrichtet werden? Wie würden Jugendliche ein Finanzbildungsprojekt auf die Beine stellen?“ – diese und andere konkrete Fragen zum Thema Financial Literacy stellt das Finanzministerium seit Mittwoch, den 27. Jänner 2021 auf seiner Co-Creation Plattform www.e3lab.at vor allem Schülerinnen und Schülern sowie ganzen Klassenverbänden und Jugendgruppen, aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Nationale Strategie und Aktionsplan für Finanzbildung in Österreich

Ziel ist, die kreativen Ideen vor allem der jungen Entscheidungsträger von morgen in die nationale Strategie und den Aktionsplan für Finanzbildung in Österreich einfließen zu lassen, an dem das Bundesministerium gerade arbeitet. Die Steigerung der allgemeinen Finanzkompetenz genauso wie die Stärkung von Wirtschafts-und Finanzwissen im Speziellen steht dabei – wie auch im Regierungsprogramm der Bundesregierung verankert – im Vordergrund. „Finanzbildung soll gezielt junge Menschen darin unterstützen, bewusst und selbstbestimmt am finanziellen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben. Das fängt im jungen Alter mit dem Umgang mit Taschengeld an, geht weiter zum ersten Gehalt und hin bis zur Pension. Die immer komplexer werdenden Zusammenhänge der Finanzwelt zu erkennen und zu verstehen, hilft, nachhaltige Konsum- und Investitionsentscheidungen zu treffen und keine Scheu vor Begriffen wie Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt oder Zukunftsvorsorge zu haben“, erklärt Finanzminister Gernot Blümel, der als Schirmherr der e3lab-Ideen-Challenge fungiert.

Wie funktioniert´s?

Seit Mittwoch, den 27. Jänner 2021 können sich Interessierte auf www.e3lab.at mit Namen und E-Mail Adresse registrieren, um Teil der e3lab-Community zu werden. Einmal registriert, gibt es die Möglichkeit, Ideen zum Thema „Financial Literacy“ bis zum 26. März 2021 einzureichen. Darüber hinaus können Ideen anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommentiert und weiterentwickelt werden.

Nach Abschluss der Challenge werden die Ideen von einer Jury diskutiert. Zwei Ideen werden gekürt und die Ideengeber zu einem Meet&Greet zu Finanzminister Blümel ins Winterpalais in die Johannesgasse eingeladen.

Weitere Informationen zur Challenge gibt’s unter www.e3lab.at sowie auf der Webseite des Bundesministeriums für Finanzen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien