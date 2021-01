Andreas Petschar aus Kärnten zum dritten Mal in Folge Vermögensberater des Jahres

WKÖ-Fachverband Finanzdienstleister kürt Top-Experten: 2. Platz der Publikumswahl 2020 geht an das Wiener Team der GOLDENGNU GmbH und Platz 3 an Horst Fritz, Steiermark

Wien (OTS) - Der Villacher Andreas Petschar hat zum dritten Mal in Folge die Publikumswahl zum Vermögensberater des Jahres gewonnen. Die im vergangenen Jahr ex aequo zweitplatzierten, GOLDENGNU GmbH aus Wien und Horst Fritz aus Spielberg in der Steiermark, können sich diesmal über die Plätze zwei und drei freuen.

Durchwegs hervorragende Bewertungen der Gütesiegelträger

Hannes Dolzer, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), gratuliert den Gewinnern und unterstreicht: „Die Ergebnisse der Publikumswahl zeigen, dass Kunden, die auf Gewerbliche Vermögensberater mit Gütesiegel setzen, mit ihrer Finanzberatung hochzufrieden sind und ihre Berater auch gerne weiterempfehlen.“ Der Wettbewerb ist ausschließlich den Trägern des Gütesiegels des Fachverbands vorbehalten. Dieses wird nur Mitgliedern verliehen, die sich zur Einhaltung der freiwilligen Standes- und Ausübungsregelungen für die Gewerbliche Vermögensberatung und Wertpapiervermittler verpflichtet haben. Sämtliche Trägerinnen und Träger des Gütesiegels sind auf der Website des Fachverbands https://wko.at/finanzdienstleister abrufbar.

Der Wettbewerb

Seit 2014 veranstaltet der Fachverband jährlich die Publikumswahl. Dabei können sich die derzeit rund 460 Gewerblichen Vermögensberater, die das Gütesiegel tragen dürfen, von ihren Kunden über das Onlineportal https://wko.at/publikumswahl der Wahl stellen. 2020 wurden insgesamt 2.195 Bewertungen abgegeben. Neben den Siegern erhalten weitere 15 Teilnehmer eine Urkunde für ein „außerordentlich gutes Ergebnis“, da sie mindestens 95 % der Punkte und mehr als 20 Empfehlungen erreicht haben.

Die Gewinner

Andreas Petschar ist seit 2005 Gewerblicher Vermögensberater. Seine Kunden empfehlen ihn weiter, „weil er mir schon einiges Interessantes an Finanzwissen vermittelt hat“, „weil er intelligent, ruhig und bedacht agiert, mir ein gutes Gefühl vermittelt“ oder „mir viel Geld erspart hat“. Insgesamt hat Petschar bereits vier Mal den Wettbewerb gewonnen und ist der einzige Teilnehmer, der bisher jedes Jahr einen Platz am Siegerpodest erreicht hat.

Das Team der GOLDENGNU GmbH berät seit 2012 in Wien seine Kunden, die unter anderem kommentieren: „hat uns viel Geld gespart bei der Umschuldung des Hauskredites“ oder „bestmögliche Beratung und immer für einen da, wenn man etwas braucht“.

Der Steirer Horst Fritz ist seit 2010 Gewerblicher Vermögensberater und seine Kunden empfehlen ihn, „weil auf ihn immer Verlass ist“ und „er ein zuverlässiger ehrlicher Berater ist“. (PWK036/ES)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe