Generationenwechsel in der NOVOMATIC-Holdinggesellschaft Novo Invest GmbH

Wiener Neudorf (OTS) - Seit nunmehr über 40 Jahren steht die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete NOVOMATIC-Gruppe für außergewöhnliche Innovationen und anhaltenden Erfolg im Technologie- und Glücksspielbereich. Im Zeichen dieses Jubiläums hat der Firmengründer den zukunftsweisenden Entschluss gefasst, die ersten Schritte für einen durchdachten Generationenwechsel innerhalb der Gruppe zu setzen, um die jahrzehntelange positive Entwicklung fortlaufend sicherzustellen. Die Entscheidung fiel auf seinen Sohn, Mag. Thomas Graf, sowie die langjährigen Wegbegleiter und Vertrauenspersonen Birgit Wimmer, MSc. MBA und Dipl.-Ing. Ryszard Presch.

Der über 40 Jahre anhaltende Erfolg der NOVOMATIC-Gruppe – einschließlich der beiden Holdinggesellschaften NOVO SWISS AG und Novo Invest GmbH – ist weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt. Dennoch war und ist die Unternehmensgruppe stets in Österreich beheimatet sowie verwurzelt und hat immer gerne einen Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft geleistet. Es handelt sich um einen der größten internationalen Gaming-Technologiekonzerne, der aktuell rund 30.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und durch seine zahlreichen Tochtergesellschaften als Full Service-Anbieter in allen Segmenten der Glücksspielindustrie tätig ist. „Es ist ein wichtiger Schritt und der richtige Zeitpunkt, um ein langjähriges Fortbestehen in Form dieser Partnerschaft sicherzustellen“, so Prof. Johann F. Graf.

Zukunftsweisender Generationenwechsel

Im Zuge dieses einzigartigen Jubiläums hat sich Herr Prof. Graf dazu entschlossen, auf Ebene der Holdinggesellschaft zuverlässige und erfahrene Personen in die bestehende Gesellschaftsstruktur einzubinden. Die Umsetzung erfolgt mittels einer unentgeltlichen Anteilsübertragung von Geschäftsanteilen im Ausmaß von 20 % des Stammkapitals der Novo Invest GmbH an seinen Sohn sowie nahestehende Vertrauenspersonen, welche damit fortan Gesellschafterfunktionen innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen werden. Ein Vorgehen, welches wiederholt die Großzügigkeit des bekannt bodenständigen Unternehmensgründers untermauert. Die Anteilsübertragungen bedürfen noch der Genehmigung der zuständigen Behörden sowie internationaler Glücksspielbehörden u. a. in den USA. Die neuen Mitgesellschafter sind:

Thomas Graf: Er ist seit 30 Jahren in der Unternehmensgruppe in diversen Managementpositionen erfolgreich tätig, u. a. als CEO von Greentube (Online Business der NOVOMATIC-Gruppe) sowie im internationalen Gaming Business bestens vernetzt und bekannt;

Birgit Wimmer: Ihre Herkunft ist das internationale Investmentbanking; sie ist seit rd. 10 Jahren innerhalb der Holdinggesellschaften in leitenden Funktionen, etwa als Verwaltungsratspräsidentin der NOVO SWISS AG, tätig und verantwortet erfolgreich u. a. ein breites Spektrum von in- und ausländischen Beteiligungen;

Ryszard Presch: Er begleitet die Unternehmensgruppe seit ihrer Gründung und gilt als erfahrener Experte der Glücksspielbranche mit den Schwerpunkten Technologie und Produktion. Darüber hinaus bekleidet er zahlreiche Leitungsfunktionen und ist u. a. erfolgreich als Vorstand der NOVOMATIC AG tätig.

Mit dieser Entscheidung bleiben die einzigartige familiäre Ausrichtung sowie der technologisch innovative Fokus der Unternehmensgruppe erhalten und sichert dieser durchdachte Generationenwechsel am Puls der Zeit auch das erfolgreiche Fortbestehen.

