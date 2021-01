COVID-19-Impfung für Lungenkrebspatienten dringend empfohlen

Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) zu Lungenkrebs und COVID-19-Impfung

Wien (OTS) - Studiendaten belegen: Lungenkrebs und Covid-19 sind ein „hochgefährliches Paar“. In einer Stellungnahme betonen Österreichs Lungenfachärzte* daher die Wichtigkeit der COVID-19-Impfung gerade für Lungenkrebspatienten.

„Lungenkrebs und COVID-19 sind ein hochgefährliches Paar. Dies belegen erste Daten der multizentrischen Beobachtungsstudie TERAVOLT[1]“, erläutert der Lungenkrebsspezialist und Leiter des Arbeitskreises Pneumologische Onkologie der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) OA Dr. Maximilian Hochmair, der die onkologische Tagesambulanz/Tagesklinik der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf (Wiener Gesundheitsverbund) leitet.

Bisher ausgewertete Studiendaten zeigen, dass rund ein Drittel der Lungenkrebspatienten, die zusätzlich an COVID-19 erkrankt waren, starben. Ein Drittel ist wieder genesen und ein weiteres Drittel verblieb in stationärer Behandlung. „Auch wenn ein Teil dieser Daten aus Ländern mit ganz anderen Gesundheitsstrukturen als bei uns stammt und die Mortalität in unserem Gesundheitssystem sicher nicht so hoch ist, ist dennoch klar, dass Lungenkrebspatienten im Hinblick auf die COVID-19-Erkrankung zu einer absoluten Hochrisikogruppe gehören“, so Hochmair.

Die Empfehlung der Experten der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie lautet daher: „In Zusammenschau der derzeit verfügbaren Daten ist aus Sicht des Arbeitskreises für pneumologische Onkologie die COVID-19-Impfung speziell für Patienten mit Lungenkrebs empfohlen. Weder eine spezielle Krebserkrankung noch eine spezifische Krebstherapie stellt derzeit eine klare Kontraindikation gegen die Schutzimpfung dar. Naturgemäß müssen bei jedem Patienten aber individuelle Entscheidungsfaktoren berücksichtigt werden. Abhängig vom jeweiligen Immunstatus sollte die Impfung mit dem behandelnden Pneumologen abgestimmt werden.“

