Das Animationsfilmfestival Tricky Women/Tricky Realities wird zwanzig und feiert von 10. bis 14. März ONLINE

Geburtstage lassen sich nicht verschieben, auch nicht durch eine Pandemie. Von 10. bis 14. März feiert das Animationsfilmfestival Tricky Women/ Tricky Realities zwanzig Jahre leidenschaftliches Engagement für die Sichtbarkeit von Filmemacherinnen*. Mit Glitter und Glory geht das Festival im Jubiläumsjahr ONLINE.

Fünf Tage lädt Tricky Women/Tricky Realities 2021 dazu ein tief einzutauchen in die Welt des Animationsfilms und dabei neue erzählerische und visuelle Möglichkeitsräume zu entdecken. Im Mittelpunkt stehen dabei Filme von Frauen*, ihre Visionen und Geschichten. Mit Witz und Verve brechen die Filme mit gängigen Erzählformen und zelebrieren genüsslich ein alternatives (visuelles) Vokabular. Unter dem Motto "Change the narrative" hinterfragen die Lectures bei Best-Practice patriarchales Storytelling und stellen neue Möglichkeiten des Erzählens in den Vordergrund. Darüber hinaus verhandeln filmische Installationen im Bildraum 07 Schnittstellen und Grenzen: zwischen Körpern und ihren Umgebungen, zwischen Materialität und Immaterialität, Zeitlichem und Räumlichen, Werden und Gewesenem.

Alle Infos zum Programm sind ab Mitte Februar auf www.trickywomen.at zu finden.

