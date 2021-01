Comscore und Dailymotion verlängern langjährige Zusammenarbeit

Reston, Va. (ots/PRNewswire) - Langfristiger Vertrag für die Nutzung der weltweiten digitalen Zielgruppenmessung von Comscore auf fünf Kontinenten

Comscore (NASDAQ: SCOR), ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien, gab heute die Erneuerung einer langfristigen Vereinbarung mit Dailymotion, der weltweit vertretenen Video-Streaming-Plattform, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Comscore weiterhin digitale Messungen für die fast 20 Länder, in denen Dailymotion vertreten ist, bereitstellen.

Die neue Vereinbarung erweitert eine Beziehung, die bereits im Jahr 2007 begann. Zusätzlich zu den Daten der größten Fernsehsender, wird Comscore Dailymotion mit monatlichen weltweiten Multi-Plattform-Zuschauerzahlen versorgen, die es Dailymotion dank der proprietären Algorithmen von Comscore ermöglichen, sein weltweites Gesamtpublikum kennenzulernen und zu ermitteln.

"Comscore ist der führende Anbieter für die plattformübergreifende Publikums- und Werbemessung. Die Medienlandschaft verändert sich und wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Dailymotion fortzusetzen und entsprechend auszubauen. Wir sind weiterhin einzigartig aufgestellt, um unsere wertvollen Daten in Partnerschaft mit wichtigen Akteuren zu erschließen, und so ein unübertroffenes Messangebot zu bieten - plattformübergreifend und weltweit", sagte Carol Hinnant, Chief Revenue Officer bei Comscore.

"Comscore war in den letzten vierzehn Jahren ein wichtiger Partner und wir freuen uns, unsere langfristige Beziehung mit ihnen zu stärken. Comscore stellt uns präzise Messdaten über Profile und Verhaltensweisen unserer Zielgruppen in aller Welt zur Verfügung, die uns ermöglichen, unser Publikum noch besser kennenzulernen. Diese Erkenntnisse sind sehr wertvoll, da wir dadurch weiterhin perfekt auf die Targeting-Bedürfnisse unserer Kunden eingehen können", sagt Bïchoi Bastha, Chief Revenue and Business Officer bei Dailymotion.

Informationen zu Comscore

Comscore (Nasdaq: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien. Basierend auf Präzision und Innovation bietet Comscore einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren um es Medieneinkäufern- und Verkäufern zu ermöglichen, das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar zu quantifizieren, damit diese Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht treffen können Als führender Anbieter von Digital- und Set-Top-Box-Zielgruppen und Werbung in großem Maßstab, ist Comscore die aufstrebende Drittanbieter-Quelle für zuverlässige und umfassende plattformübergreifende Messungen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327730/comSc ore_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Comscore

Neil Ripley

Comscore, Inc.

(646) 746-0579

press @ comscore.com