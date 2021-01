ALPSTAR bringt den ersten Antigen-Schnelltest für die Heimanwendung nach Österreich

Wien (OTS) - Der dedicio® COVID-19 Ag plus Schnelltest vom deutschen Hersteller NAL VON MINDEN ist der erste Antigen-Schnelltest, der die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) erfüllt. ALPSTAR bringt den hoch qualitativen, leicht anwendbaren und zuverlässigen Schnelltest der neuesten Generation für die Heimanwendung ab sofort auf den österreichischen Markt.

ALPSTAR, Österreichs Antigen-Schnelltest-Pionier, bringt mit dem dedicio® COVID-19 Ag plus Schnelltest des deutschen Herstellers und in-vitro-Diagnostik-Spezialisten NAL VON MINDEN den ersten Antigen-Schnelltest der neuesten Generation für die einfache und schnelle Heimanwendung auf den österreichischen Markt. Der Antigen-Schnelltest, der als erster Schnelltest die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) erfüllt, überzeugt durch sehr hohe Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und zählt zu den qualitativ hochwertigsten am Markt.

„Die Corona-Pandemie kann nur mit vereinten Kräften bekämpft werden. Es freut uns sehr, dass wir unseren aktiven Beitrag leisten und den Österreicherinnen und Österreichern die ersten Antigen-Heimtestungen ermöglichen können“, erklärt Thomas Lachmann, Geschäftsführer der ALPSTAR GmbH.

„Der dedicio® COVID-19 Ag plus Schnelltest zählt zu den qualitativ hochwertigsten am Markt und überzeugt durch sehr hohe Zuverlässigkeit, Spezifität und Sensitivität“, betont Alexander Fischer, der Repräsentant von NAL VON MINDEN in Österreich. „Wir haben mehrere Millionen dedicio® COVID-19 Antigen Schnelltests für ALPSTAR und somit für den österreichischen Markt reserviert. Da die Anlieferung von Deutschland aus erfolgt und das ALPSTAR-Lager in Wien liegt, sind auch die so wichtigen Lieferzeiten sehr kurz.“

Einfache Anwendung – schnelles und zuverlässiges Ergebnis

Der dedicio® COVID-19 Ag plus Schnelltest bietet eine einfach anwendbare Alternative, die zu den qualitativ hochwertigsten am Markt zählt. Der Antigen-Schnelltest der neuesten Generation für die Heimanwendung ist mittels kurzem Nasenabstrich durchzuführen. Dies bedeutet, dass für den Abstrich nur 2,5cm in die Nase eingedrungen werden muss, um eine effektive Probe zu entnehmen. Die Anwendung ist sehr einfach zu handhaben und bereits nach 15 Minuten liegt ein qualitativ hochwertiges sowie zuverlässiges Ergebnis vor. Das besondere Merkmal des dedicio® COVID-19 Ag plus Schnelltests: Er kann auch für herkömmliche Rachen- und Nasenabstriche verwendet werden. Dadurch ist der dedicio® COVID-19 Ag plus Schnelltest universell einsetzbar wie kein anderer.

Der dedicio® COVID-19 Antigen Schnelltest wird ab sofort an den Apothekergroßhandel, Krankenanstalten, Unternehmen und Organisationen ausgeliefert. Weitere Informationen über ALPSTAR und verfügbare Antigen Schnelltests, FFP2 Masken und Schutzausrüstungsprodukte erhalten Sie unter www.alpstar.at.

ALPSTAR GmbH

Die ALPSTAR GmbH ist ein österreichisches Unternehmen, Teil der Key-Unternehmensgruppe und erfolgreich im Medizinprodukte-Handel tätig. ALPSTAR vertreibt eine breite Palette von Antigen Schnelltests, Antikörpertests bzw. sog. „Point of Care Diagnostik Produkte“ und führt ein breites Programm an Schutzausrüstungsprodukten wie zum Beispiel voll-zertifizierte und einzeln abgepackte FFP2 Masken.

Das Team von ALPSTAR zeichnet sich durch eine hervorragende Fachkompetenz und durch direkten Zugang zu Entwicklern und Herstellern in Europa und weltweit aus. Dieses Netzwerk hat sich in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie bereits mehrfach bewährt.

