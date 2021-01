Volkshilfe: In Erinnerung an Dr. Richard Singer und Adele Singer

Am heutigen Holocaustgedenktag erinnert die Volkshilfe an das Schicksal von Richard und Adele Singer, die als Mitbegründer der Societas ihr Leben in den Kampf gegen Kinderarmut stellten

Wien (OTS) - Der Präsident der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher und Direktor Erich Fenninger erinnern am heutigen Holocaustgedenktag an Richard und Adele Singer, die ihr Leben in den Kampf gegen Kinderarmut stellten und später zu Opfern des NS-Regimes wurden.



Dr. Richard Singer und Adele Singer



Am 23. Oktober 1942 verhungerte im Ghetto Theresienstadt der Wiener Arzt Richard Singer. Er war 71 Jahre alt und hatte sich über 40 Jahre in der damaligen Fürsorge engagiert. Schon während seines Medizinstudiums schloss er sich der Sozialdemokratie an.



Als Arzt stellte er sein Fachwissen jenen zur Verfügung, die sich keine medizinische Versorgung leisten konnten. Seine Ordination lag im 4. Bezirk. 1925 wurde er als ärztlicher Berater in den Vorstand der Societas, der Vorgängerorganisation der Volkshilfe, kooptiert. Zu den unzähligen Gesundheitsprojekten der Societas gehörte u.a. hunderten lungenkranken Kindern aus Österreich einen mehrmonatigen Aufenthalt an der Adria zu ermöglichen.



Auch die Ehefrau des Arztes, Adele Singer, war ehrenamtlich in der Fürsorge tätig, sowie in der Sozialdemokratie und in der Frauenbewegung engagiert. Adele Singer wurde mit ihrem Mann nach Theresienstadt deportiert und gehörte zu den wenigen, die überlebten.



Nie wieder Faschismus – Jedes Opfer hat eine Geschichte



„Wir gedenken an diesem Tag den millionenfachen Opfern des Nazi-Regimes und wollen anhand der Lebensgeschichte von Richard und Adele Singer aufzeigen, dass jedes NS-Opfer eine Geschichte hat. Wir lernen daraus dem Faschismus immer und überall entgegenzutreten.“ unterstreichen der Präsident der Volkshilfe Wien, Michael Häupl und Geschäftsführerin, Tanja Wehsely.



Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

+43 676 83 402 215

erwin.berger @ volkshilfe.at