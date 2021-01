ÖGB, Arbeiterkammer und Gewerkschaft GPA: Home-Office-Einigung schafft Klarheit für ArbeitnehmerInnen

Katzian/Anderl/Teiber: Ungeregelter Zustand endlich beendet Katzian/Anderl/Teiber: Ungeregelter Zustand endlich beendet

Wien (OTS) - Der Österreichische Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft GPA zeigen sich zufrieden mit der Einigung der Sozialpartner und der Bundesregierung für die gesetzliche Regelung von Home-Office. ++++



„Es ist wichtig, dass nach langwierigen Verhandlungen jetzt endlich klare Rahmenbedingungen für die Arbeit im Home-Office vereinbart wurden“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „Mit der Abschreibung von im Home-Office entstandenen Kosten für Anschaffungen bis zu 300 Euro jährlich und mit der Steuerfreiheit für Zuschüsse vom Arbeitgeber bis 300 Euro jährlich ist dafür gesorgt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen finanziellen Ausgleich bekommen. Die neuen Regeln stellen klar, dass digitale Arbeitsmittel wie Laptop, Handy und auch WLAN vom Arbeitgeber bereitgestellt werden oder ein Kostenersatz gezahlt werden muss.“



Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl ergänzt: „Mit dem Home-Office Paket ist es gelungen, bisher oft ungeregelte Teile der Arbeitswelt klar zu regeln, unsere wichtigen Anliegen werden in der Einigung mit der Regierung aufgegriffen. Digitale Arbeitsmittel, insbesondere Internetanschlüsse, müssen Arbeitgeber jedenfalls ersetzen. Auch beim wichtigen Thema Unfallversicherung wurde eine Regelung im Dauerrecht geschaffen. Das betrifft auch Wegunfälle vom Home-Office in die Arbeitsstätte, zu einem Arzttermin, einer Interessenvertretung oder wenn man die Kinder in den Kindergarten bringt. Damit wurde zusätzliche Sicherheit geschaffen.“



Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, betont: „Die Nutzung von Home-Office muss schriftlich vereinbart werden, was die Rahmenbedingungen klarer und transparenter macht. Zentraler Punkt der Einigung ist die Freiwilligkeit. Niemand kann gezwungen werden, im Home-Office zu arbeiten. Ein Rücktrittsrecht bei wichtigen Gründen ist fixiert.“

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 05 0301-21225

Mobil: 05 0301-61225

E-Mail: daniel.guertler @ gpa.at

Web: www.gpa.at



ÖGB Kommunikation

Litsa Kalaitzis

Mobil: +43 676 817 111 553

E-Mail: litsa.kalaitzis @ oegb.at

Web: www.oegb.at



AK Wien - Mediensprecherin der Präsidentin

Nani Kauer

Mobil: + 43 664 6145915

E-Mail: nani.kauer @ akwien.at

Web: www.arbeiterkammer.at