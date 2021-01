Helga Krismer: „Verkauf der NÖ Dienstwohnungen gehören in den Landtag”

Grüne NÖ verlangen ein kontrolliertes und transparentes Bieterverfahren

St. Pölten (OTS) - Für Diskussionen innerhalb der NÖ Landesregierung sorgen der geplante Verkauf von Dienstwohnungen für Landesbedienstete. Ein Teil der Wohnungen wird abgerissen, um Platz für Kliniken zu schaffen. Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer steht zum Verkauf der Dienstwohnungen, verlangt aber eine andere Vorgehensweise: „Dienstwohnungen sind überholt und nicht Aufgabe des Landes NÖ. Wir begrüßen die Realisierung von Vermögenswerten und verlangen aber einen ordentlichen Antrag und entsprechend transparentes Bieterverfahren im Landtag”

Die Grünen NÖ unterstützen die geplante Umsetzung der Empfehlungen des Landesrechnungshofes. „Sach- und Ertragswertverfahren müssen in Auftrag gegeben und der Kreis der WissensträgerInnen eng gehalten werden. Die Kontrolle ist der Landtag und nicht die Mitglieder der Landesregierung unter sich“, so Helga Krismer in Richtung Schnabl (SPÖ).

