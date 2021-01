Bibel TV: Programm-Highlights im Februar

Neue Serien, Sendereihen und Liveübertragung von Gottesdiensten: Ein Überblick über den Monat Februar auf Bibel TV (FOTO)

Hamburg (ots) - Auch im Februar bietet Bibel TV gute Unterhaltung und spannende Informationen - u.a. mit einer neuen Krimiserie, spektakulären Naturdokumentationen, Klassikern wie der Bibel-Verfilmung und interessanten Gesprächspartnern in der Reihe Bibel TV das Gespräch. Außerdem gibt es diesen Monat auch wieder zahlreiche Möglichkeiten, live an Gottesdiensten teilzunehmen - sowohl über Bibel TV als auch über die Website www.bibeltv.de/live-gottesdienste. Mehr Informationen zu den einzelnen Sendungen finden Sie auch auf www.bibeltv.de/programm/bibeltv.

Neue Serie Vindication- Rechtfertigung - Erste Staffel der christlichen US-Krimiserie in 10 Folgen

Ein frustrierter Vorstadt-Polizist wird von seiner neuen Kollegin mit Ehrgeiz und Energie aus seiner Lethargie katapultiert. Fortan lösen sie ihre Fälle mit neuem Schwung, viel Fingerspitzengefühl und dem festen Glauben an christliche Werte. Die glaubensbasierte Krimiserie "Vindication" wurde im Rahmen verschiedener Filmfestivals in unterschiedlichen Kategorien nominiert und erhielt etliche Auszeichnungen, u.a. als "best international drama short". Die erste Folge der Serie ("Alibi") wurde 2017 beim "Christian Worldview Film Festival" als "best short film" prämiert.

Immer freitags zwei Folgen ab 20.15 Uhr

05.02. Alibi/ Namen und Zahlen

12.02. Ohne jede Spur/ Der Gentleman

19.02. Fast wie neu/Unter Verdacht

26.02. Überzeugungen/ Von Angesicht zu Angesicht

05.03. Dark Web/ Erlösung

Wieder auf Bibel TV: Die legendäre Monumentalverfilmung "Die Bibel" mit internationaler Star-Besetzung



Zentrale Personen und Ereignisse aus der Bibel wurden in einem insgesamt 13-teiligen, aufwendigen Filmprojekt zwischen 1993 und 2002 filmisch in Szene gesetzt und weltweit in 67 Ländern ausgestrahlt. Bibel TV zeigt im Februar vier der Filme.



Immer samstags um 20:15 Uhr



06.02. Die Bibel - Moses Mit Ben Kingsley, Christopher Lee, Anna Galena, Philippe Leroy, David Suchet u.a. - Regie: Roger You

ng

13.02. Die Bibel - Samson und Delila Mit Dennis Hopper, Elizabeth Hurley, Diana Rigg, Paul Freeman, Ben Becker, Alessandro Gassmannu.a. -

Regie: Nicolas Roeg

20.02. Die Bibel - David Mit Jonathan Priyce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Lina Sastri, Franco Nero u.a. - Regie: Robert Markow

itz

27.02. Die Bibel - Salomon Mit Ben Cross, Richard Dilane, Anouk Aimée, David Suchet, Max von Sydow, Umberto Orsini u.a.- Regie:

Robert Young

Beeindruckende Natur - Terra Mater-Dokumentationen über Wildtiere



Fortsetzung der atemberaubenden Naturdokumentationen: in spektakulären Aufnahmen extremer Landschaften und ihrer Bewohner wird gezeigt, wie Wildtiere dort ihr Leben meistern. Aber sie müssen vielerorts auch mit Bedrohung durch die Einschränkung ihrer Lebensräume kämpfen.



Immer mittwochs 20.15 Uhr





Die Folgen:



03.02.: Giraffen 10.02.: Badlands - Magie der Prärie aus dem Badlands-Nationalpark

17.02.: Auf leisen Pfoten - Spaniens letzte Luchse

24.02.: Namibia - Flüsse aus Sand



Bibel TV das Gespräch



Menschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen in dieser Gesprächsreihe interessante Aspekte ihres Lebens und inspirierende Erfahrungen mit Gott.

Immer montags 21.50 (Wdh. dienstags 11.30 Uhr)

01.02. Kämpferseele - Wie Gott Geschichten schreibt: Autorin Damaris Kofmehl ("Kämpferseele - die Stürme meines Lebens") hat ihr turbulentes Leben in zah

lreichen Büchern verarbeitet.

Geleitet wurde sie von Gott.



08.02 Gelungene Kombination: katholisch-charismatische Gemeindegründung: Martin Fischer, Katholik aus Berufung: "Das Zentrale ist die Gottesbegegnung"



15.02. KreaTIEF beten - Mehr als Bitte und Danke: Nelli Bangert berichtet von kreativen Gebetsformen und von ihrem Alltag im Dialog mit Gott.



22.02. Zukunft gestalten statt Untergang verwalten:

Tobi Wörner entwickelt neue Strategien gegen sinkende Mitgliederzahlen in den Landeskirchen und wirkt als Projektreferent aktiv an

neuen Formen christlichen Gemeindelebens mit.

Sonntags-Gottesdienste Live auf Bibel TV - immer ab 10.00 Uhr



07.02. 10.00 - 11.30 Uhr live aus dem Kölner Dom 14.02. 10.00 - 11.00 Uhr live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

21.02. 10.00 - 11.30 Uhr live aus dem Würzburger Dom

28.02. 10.00 - 11.30 live - freikirchlich

Live Gottesdienste im Februar - eine Auswahl von der Bibel TV Live-Plattform



www.bibeltv.de/live-gottesdienste



01.02. 08.00 Heilige Messe. Bistum Münster

03.02. 18.30 Heilige Messe. Pfarrkirche St. Anton, Balderschwang

04.02. 18.30 Abendmesse. Kölner Dom

07.02. 10.00 Gottesdienst. Ev.-Luth. Johanniskirche Hamburg-Rissen

07.02. 10.00 Heilige Messe. Dom Würzburg

14.02. 10.30 Gottesdienst. Ev. Brückengemeinde Heidenheim

14.02. 19.00 Bible Study. HOPE & LIFE Church. Schweiz

16.02. 14.00 Gottesdienst. New Life Church, Düsseldorf 20.02. 19.00 Gottesdienst. Kath. Pfarrkirche Vöcklamarkt, Österreich

21.02. 09.55 Gottesdienst. LaHö., Karlsbad

21.02. 10.00 Gottesdienst, Berliner Dom

21.02. 10.00 Gottesdienst, Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

22.02. 18.00 Montagsmesse. Stift Heiligenkreuz, Österreich

28.02. 10.00 ICF Kids. ICF, Berlin

28.02. 11.30 Gottesdienst. Elim-Kirche, Hamburg

