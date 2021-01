AK: Reisen buchen in Corona-Zeiten – Achtsame Planung kann unnötigen Ärger ersparen!

Wien (OTS) - Wer jetzt in Corona-Zeiten schon seinen Urlaub bucht, sollte achtsam sein und noch unsichere Faktoren einkalkulieren. Für fast alle Staaten der Welt gelten Reisewarnungen! Mitunter kann daher später nicht kostenlos storniert werden. Die AK rät: eher kurzfristig buchen. Wenn möglich, vertraglich ein kostenloses Storno bis zum Reiseantritt schriftlich vereinbaren. Achtung: Sagt hingegen der Veranstalter die Reise ab, dann dürfen keine Stornokosten verrechnet werden!

Jetzt Urlaub buchen – das sollten Sie berücksichtigen:

+ Informieren Sie sich über den aktuellen Stand der Sicherheitswarnungen und die weitere Entwicklung in den einzelnen Ländern auf der Website des Außenministeriums.

+ Buchen Sie Reisen eher kurzfristig und leisten Sie keine zu hohen Vorauszahlungen. Die Anzahlung darf maximal 20 Prozent des Reisepreises betragen Darüber hinausgehende Summen könnten im Fall der Insolvenz nicht abgesichert sein!

+ Informieren Sie sich vor der Buchung über die Stornogebühren bei einer Reise.

+ Ideal wäre, wenn Sie schriftlich mit dem Vertragspartner eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit bis zum Reiseantritt vereinbaren können. Reiseunterlagen aufbewahren.

+ Viele Reisestornoversicherungen haben eine Ausschlussklausel in den Verträgen im Falle einer Pandemie oder Epidemie. Die Versicherung übernimmt dann in der Regel keine anfallenden Stornokosten, die aus der Absage oder dem Storno einer Reise resultieren.

Pauschalreise – das sollten Sie bei der Buchung beachten:

+ Reisepreis retour: Wird die Reise vom Reiseveranstalter abgesagt, ist keine Stornogebühr fällig. Sie können den ganzen Reisepreis zurückverlangen. Sie müssen keinen Gutschein oder Umbuchung akzeptieren.

+ Nicht kostenlos stornieren: Achtung, da in fast allen Ländern mit einer erhöhten Corona-Gefahr zu rechnen ist, müssen Sie das bei Ihrer Buchung mitten in der Corona-Krise miteinkalkulieren. Ein kostenloses Storno ist in diesen Fällen dann meistens ausgeschlossen.

+ Preisminderungsanspruch bei Mängeln: Wird die Reise mangelhaft durchgeführt, kann es eine Preisminderung im Rahmen der Gewährleistung geben.

+ Sicherer bei „Pannen“: Pauschalreisende sind besser abgesichert als Individualreisende. Sie haben bei Mängeln nur einen Ansprechpartner und Ihre Reise ist insolvenzabgesichert.

Flug und Unterkunft direkt buchen – das sollten Sie bedenken:

Wenn Sie Flug und Unterkunft extra buchen, ist es ratsam, den Flug direkt bei der Fluglinie zu buchen. Buchungsplattformen bieten oft nur wenig oder keine Unterstützung und verrechnen oft hohe Servicegebühren. Wichtig: Cancelt das Unternehmen den Flug, dann ist der gesamte Ticketpreis zu erstatten. Sie müssen auch keine Gutscheine oder Umbuchungsangebote akzeptieren.

Reisebuchung über ausländische Plattform – das sollten Sie wissen:

Buchen Sie eine Unterkunft online oder über eine Plattform im Ausland, gilt das jeweilige Landesrecht. Die Plattform ist in der Regel nur der Vermittler. Die Rechtsdurchsetzung im Ausland ist erfahrungsgemäß schwierig.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at