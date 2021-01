FPÖ - Hofer: Strafdrohung für Mutter, sie sich um die Tochter kümmert, ist absurd!

Während Kinder schikaniert werden, dürfen Häftlinge zum „Sozialtraining“ in die Pizzeria

Wien (OTS) - Für Aufregung sorgt in Salzburg der Fall einer Mutter, die sich wegen der schlechter werdenden schulischen Leistung ihrer Tochter kümmert und deshalb beim „Home Schooling“ neben ihrer Tochter saß. Weil die Mutter sich über den fehlenden Einsatz des Deutschlehrers ihrer Tochter bei der Bildungsdirektion Salzburg beschweren wollte, kam es zum Eklat, wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet. Weil es verboten sei, dass schulfremde Personen beim Unterricht anwesend sind, soll die Bildungsdirektion mit einer Anzeige gedroht haben. „Es ist wirklich unfassbar, was in diesen Corona-Zeiten alles passiert. Dieser Fall ist ein besonders schlimmes Beispiel für den Unsinn, der hier mitunter stattfindet. Da soll eine Mutter bestraft werden, weil sie sich um den schulischen Fortschritt ihrer Tochter kümmert. Dieser Mutter sollte man eigentlich einen Orden verleihen“, ist FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer überzeugt.

Seit fast einem Jahr seien die Kinder die großen Verlierer der Corona-Pandemie. „Distance Learning“ führe zu einer Abnahme des Bildungsniveaus in Österreich, viele Kinder haben auch psychisch zu kämpfen, weil sie seit Monaten so gut wie keine sozialen Kontakte mehr haben. Während die Kinder eingesperrt werden, öffnen sich für andere dafür die Türen. Wie in einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz zutage kam, finden in der Justizanstalt Asten gemeinsame Ausflüge von Häftlingen in die Pizzeria statt - und zwar als „Sozialtraining“, wie Vizekanzler Werner Kogler in seiner Funktion als Karenzvertretung von Justizministerin Alma Zadic bestätigte. Durch das Pizzaessen sei die therapeutische Beziehung mit der behandelnden Ärztin gestärkt werden, heisst es in der Anfragebeantwortung.

Norbert Hofer: „Während unsere Kinder und deren Eltern Probleme bekommen, wenn sie sich trotz der widrigen Bedingungen um gute schulische Leistungen bemühen, werden Häftlinge zum Pizzaessen ausgeführt. Das darf nicht so weiter gehen.“ Der FPÖ-Bundesparteiobmann fordert abermals eine sofortige Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen sowie den Ankauf von Luftreinigungsgeräten für die heimischen Klassenzimmer. So sei ein sicherer Schulbesuch möglich.

