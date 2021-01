Bibel TV startet mit "Vindication - Rechtfertigung" eine christliche Krimiserie

Hamburg (ots) - Detective Gary Travis (Todd Terry) in East Banks im US-Bundesstaat Texas steht kurz vor der Pensionierung. Sein täglicher, oft aussichtsloser Kampf gegen Kleinkriminelle, Diebe und Drogendealer hat ihn zu einem Zyniker gemacht, der seinen Mitmenschen ohne Empathie gegenübersteht. Auch die Ehe mit seiner streng gläubigen Frau Becky (Peggy Schott) leidet unter Spannungen, als ihre gemeinsame Tochter Katie (Emma Elle Roberts) nach einem Drogenentzug wieder zu Hause einzieht.

Als Travis sein Revier mit der jungen, ehrgeizigen Polizistin Kristie Tanner (Venus Monique) teilen muss, nimmt sein Leben plötzlich eine überraschende Wendung. Er muss sich umstellen und entwickelt an der Seite seiner neuen Kollegin eine neue Haltung zu seinem Leben - und zu seiner Arbeit.

In jeder Folge löst Travis einen neuen Fall. Akribisch sammelt er Beweise, führt Verhöre und gerät dabei auch selbst unter Verdacht. Fragen nach Schuld und Unschuld scheinen oft auf den ersten Blick eindeutig, werden jedoch auf unerwartete Weise gelöst. Alle Fälle drehen sich um ein aktuelles Thema - wie Ehebruch, Rache, Gier, Vorurteile und Sucht.

Die glaubensbasierte Krimiserie "Vindication" wurde im Rahmen verschiedener Filmfestivals etliche Male in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, u.a. als "best international drama short".

Vindication - Rechtfertigung

10 halbstündige Folgen ab 05.02.2021, immer freitags um 20.15 und 20.45 Uhr

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

