Computerspiel der FH Salzburg gewinnt Deutschen Entwicklerpreis

Großer Erfolg beim wichtigsten Preis für Computergames in der DACH-Region: Studierende der FH Salzburg holen den Newcomer Award mit „WHALIEN“.

Köln/Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - Ein fliegender, mechanischer Wal, eine Hauptfigur namens Ernest Hemingwhale, magische Handschuhe mit deren Hilfe sich die Spielumgebung verändern lässt und jede Menge kniffliger Rätsel: Das sind die Zutaten für das bunte Physik-Puzzle Spiel „WHALIEN“.

Das Abschlussprojekt von Studierenden der Studiengänge MultiMediaArt und MultiMediaTechnology konnte sich gegen starke Mitbewerber durchsetzen und wurde bei der Preisverleihung des Deutschen Entwicklerpreises am 20. Jänner zum Sieger des Ubisoft Newcomer Award gekürt. Bei der Online- Verleihung wurden Preise in 15 Kategorien vergeben, etwa für „Bestes Deutsches Spiel“, „Bestes Game Design“ und „Bester Sound“.

Siegerteam gründet Startup

Herwig Atzlinger nahm stellvertretend für das 5-köpfige Team den Award entgegen. Der 32-jährige hat im Herbst sein Masterstudium an der FH Salzburg erfolgreich abgeschlossen. „Der Newcomer Award ist eine willkommene Anerkennung unserer Arbeit und motiviert uns sehr. Wir haben während des Studiums zwei Jahre an der Entwicklung des Spiels gearbeitet. Ende des Jahres soll WHALIEN auf den Markt kommen. Für uns als junges Studio ist es ein Glücksfall, dass wir bereits vor der Fertigstellung so viel Aufmerksamkeit bekommen“, erklärt der Steirer.

Das Team ist momentan mit der Gründung des Entwicklungsstudios „Forbidden Folds“ beschäftigt. Unterstützung kommt dabei vom Startup-Center der FH Salzburg, das z. B. bei der Beantragung von Förderungen behilflich ist. Die Auszeichnung mit dem Newcomer Award beinhaltet die Aufnahme in ein Mentoring-Programm der Spielefirma Ubisoft sowie einen Standplatz auf der größten deutschen Spielemesse Gamescom. „Diese Form der Unterstützung hilft uns sehr. Ein gutes Netzwerk und Kontakte zu Spielepublishern sind in der Branche enorm wichtig. Wir möchten in Zukunft noch viele weitere Games produzieren“, erklärt Atzlinger.

Wer Lust hat das Spiel „WHALIEN“ selbst auszuprobieren, hat Mitte Februar Gelegenheit dazu. Das Entwicklerteam lädt alle Fans zum Play-Testing ein. Weitere Informationen unter: https://store.steampowered.com/app/1270680/WHALIEN/

Deutscher Entwicklerpreis

Der Deutsche Entwicklerpreis ist die wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern (DACH). Der Preis wird zu einem großen Teil von den Entwicklern selbst getragen und organisiert, was sich auch in der Jury widerspiegelt, in der fast alle namhaften deutschen Entwicklerstudios vertreten sind. „Die hohe Qualität der Einreichungen zeigt sich nicht nur an den hervorragenden Siegertiteln. Das Votum der Jury fiel in diesem Jahr ganz besonders knapp aus. So dicht beieinander lagen die Nominierten bei den Bewertungen durch die Jury selten zuvor“, erklärt Christian Müller, Veranstalter des Deutschen Entwicklerpreises.

