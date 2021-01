Anschober: Zulassung von AstraZeneca wird für 30. Jänner erwartet, erste Lieferung ab 7. Februar

Wien (OTS) - Beim Steering Board Meeting zur EU – Impfstoffbeschaffung erläutert der CEO von AstraZeneca, dass – nach der Zulassung voraussichtlich Ende Jänner – in drei Tranchen im Februar Impfstoff nach Österreich geliefert werden kann: Am 7. Februar 63.354, am 17. Februar 97.763 und Ende Februar 182.430.

Insgesamt kommen im Februar also 343.547 Dosen Impfstoff von AstraZeneca nach Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at