Matthias Mayer, Hannes Trinkl und Matthias Walkner bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Wals (OTS) - Folgenschwere Stürze prägten die erste Kitzbühel-Abfahrt. Rechtzeitig vor dem zweiten Rennen, am Sonntag, wurde der Zielsprung entschärft. Und nach dem Doppelsieg von Beat Feuz meldeten sich Österreichs Asse beim Super-G am Montag zurück. Der Kitzbüheler Skiclub zeigte wie schon im Vorfeld des Hahnenkamm-Wochenendes unermüdlichen Einsatz, um den Speed-Fahrern und Fernsehzuschauern auch in Corona-Zeiten ein sportliches Spektakel zu bieten. Dazu talkt am Montag, 25. Jänner, ab 21:10 Uhr, im Hangar-7 in Salzburg eine hochkarätige Runde mit u. a. Olympiasieger Matthias Mayer und FIS-Renndirektor Hannes Trinkl. Mehr Streif geht nicht!



Motorsport: Der junge Mann und die Wüste

Mitten in den arabischen Sanddünen musste Matthias Walkner versuchen, die Kupplung seiner KTM wieder in Schuss zu bringen. Erst zweieinhalb Stunden später schoss der Dakar-Sieger von 2018 weiter durch die schier endlose Wüste, die Chancen auf eine Top-Platzierung waren allerdings dahin. Dennoch ließ sich der Salzburger von den Ereignissen auf der zweite Etappe nicht unterkriegen. Bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ arbeitet Walkner das Abenteuer Dakar 2021 auf.



Sport und Talk aus dem Hangar-7, am Montag, 25. Jänner, ab 21:10 Uhr



Moderation: Christian Brugger



Die Themen:

Motorsport: Dakar-Rückblick

Ski alpin: Hahnenkamm-Wochenende



Die Gäste:

Matthias Mayer (zwei Podestplätze in Kitzbühel 2021)

Hannes Trinkl (FIS-Renndirektor Speed)

Romed Baumann (DSV-Speedfahrer)

Fritz Strobl (Streif-Streckenrekordhalter)

Günther Mader (Streif-Sieger 1996)

Matthias Walkner (Dakar-Sieger 2018)







