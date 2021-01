Anschober: Bereits 1,5 Mio. über 65-Jährige haben kostenlose FFP2-Masken erhalten

Auslieferung am 27. Jänner abgeschlossen – bestmöglicher Schutz der älteren Bevölkerung vor dem Corona-Virus zentral

Wien (OTS) - Mit Stand heute haben bereits über 1,5 Mio. über 65-Jährige in Österreich jeweils 10 Stück FFP2- Masken kostenlos per Post erhalten. Bis zum 27. Jänner wird dieser Prozess abgeschlossen und damit werden 17 Millionen Masken an 1,7 Millionen Menschen ausgeliefert sein.

Anschober: „Unser gemeinsames Ziel ist es, eine sichere Teilhabe der älteren Bevölkerung am sozialen Leben bestmöglich zu gewährleisten. Mit den kostenlosen FFP2-Masken schützen wir diese besonders stark betroffene Gruppe in dieser schweren Zeit. Der herkömmliche Mund-Nasen-Schutz dient primär dem Schutz anderer. Der größte Vorteil von FFP2-Masken gegenüber einem herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz ist, dass sie zusätzlich einen effektiven Eigenschutz bieten.“

Häufige Fragen zu FFP2-Masken unter: FAQ: FFP2-Masken, MNS und Abstandspflicht (sozialministerium.at)

