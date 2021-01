Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Arik Brauer: "Universalkünstler, Humanist und großer Menschenfreund"

Wien (OTS) - „Mit Arik Brauer verlieren wir einen Universalkünstler, Humanisten und großen Menschenfreund“, reagieren Bürgermeister Michael Ludwig und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betroffen auf den Tod des Künstlers. „Wenngleich das Hauptgewicht seines künstlerischen Schaffens auf der bildenden Kunst lag, hatte er auch in der Musik und Architektur große Verdienste. Arik Brauer war Mitbegründer und der letzte bedeutende Vertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus, die zu ihrer Zeit in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt hatte. Er hat ungebrochen bis in die Gegenwart an seinem künstlerischen Schaffen festgehalten und ist konsequent seinem Stil treu geblieben. Auch als Professor an der Akademie der bildenden Künste war er für den Nachwuchs eine wichtige Figur, Stütze und Inspiration.

Es war seine ungebrochene Geisteshaltung als Humanist und großer Menschenfreund, die ihn auszeichnete. Als Holocaust-Überlebender war er immer um Aufklärung und Versöhnung bemüht. Seine Hände waren in alle Richtungen ausgestreckt, wie zuletzt seine kontrovers diskutierte Festrede anlässlich des Kriegsendes in Europa zeigte.

Wir sind stolz darauf, dass sich Werke von Arik Brauer in der zeitgenössischen Kunstsammlung der Stadt Wien befinden.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden Arik Brauers Familie“, so Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler. Die Stadt bietet der Familie ein Ehrengrab an.

Arik Brauer wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter 2009 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und 1989 mit der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold.

