ServusTV verstärkt Distribution im DACH-Raum

Salzburg/Wals (OTS) - ServusTV verstärkt den Bereich Sportrechte und Distribution mit dem Vermarktungs- und Distributions-Experten Slaven Paunovic. Der 43-jährige gebürtige Westfale verantwortet ab sofort die Kanal- und Programm-Distribution bei ServusTV mit Fokus auf den DACH-Raum. Er berichtet an David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution.



„ServusTV steht für Top-Qualität egal ob beim Sport oder im Bereich Dokumentation, Unterhaltung und Fiction. Wir möchten das nachhaltige Wachstum von ServusTV um innovative Programminhalte in Österreich, Deutschland und der Schweiz verstärken und über ein möglichst breites Spektrum an Distributionsplattformen zur Verfügung stellen“, so Paunovic. Dabei gehe es klassisch um Kabel- und Satelliten-Plattformen, aber auch um neue Wege: „Gerade im digitalen Bereich, Stichwort OTT, sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial.“ Paunovic wird sich zudem um das Thema Sublizenzierung sowie die inhaltsspezifische Vermarktung von ServusTV-Content kümmern.



Paunovic bringt langjährige Erfahrung im Bereich Medien und Sport mit und verhandelte unter anderem für Unternehmen und Top-Organisationen wie die RTL Group, Constantin Medien, die UEFA oder die Deutsche Fußball Liga.





