GVV-Vorsitzende Mathiaschitz und Dworak gratulieren Matthias Stadler und seinem Team zu großartigem Wahlergebnis mit Erhalt der Absoluten!

SPÖ gewinnt in St. Pölten klar mit 56 Prozent

Wien (OTS/SK) - Mit großer Freude nehmen die Vorsitzenden des sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes, Maria-Luise Mathiaschitz (Bürgermeisterin in Klagenfurt) und Rupert Dworak (Bürgermeister in Ternitz), das heutige Ergebnis der Gemeinderatswahlen in St. Pölten zur Kenntnis. „Bürgermeister Stadler und sein Team beweisen seit Jahren konstant, wie man sozialdemokratische Kommunalpolitik im Dienste der Menschen gestalten kann. Das heutige Ergebnis ist eine eindrucksvolle Bestätigung der Arbeit“, so die beiden GVV-Bundesvorsitzenden. ****

Die absolute Mehrheit in einer Landeshauptstadt, in einem von der ÖVP mit absoluter Mehrheit regierenden Bundesland und dann noch während Corona-Zeiten, die Wahlkämpfen ohnehin erschweren, zu verteidigen, zeige von besonderer Stärke. „Heute ist ein sozialdemokratischer Freudentag, der unseren Bürgermeister-KollegInnen in den anderen Bundesländern, die heuer ebenfalls Gemeinderatswahlen zu schlagen haben, besonderen Rückenwind geben wird“, so die beiden Vorsitzenden Mathiaschitz und Dworak abschließend. (Schluss) lp

