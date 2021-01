Kogler und Stoytchev gratulieren Grünen Bäuerinnen und Bauern

Landwirtschaftskammer-Wahlen: Verdoppelung in OÖ – erstmals Einzug in der Steiermark

Wien (OTS) - Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev gratulieren den Grünen Bäuerinnen und Bauern zu den beachtlichen Zugewinnen bei den heutigen Landwirtschaftskammer-Wahlen in Oberösterreich und der Steiermark. „Es ist ein erfreulicher Tag für die Grünen Bäuerinnen und Bauern. Ich gratuliere Clemens Stammler, Andreas Lackner und ihren Teams herzlich zu dem hervorragenden Ergebnis“, so Kogler.

„Das zeigt, dass Grüne Konzepte wie ökologische, klimafreundliche und tierwohlgerechte Bewirtschaftungsformen für immer mehr Menschen in der Landwirtschaft attraktiv werden“, freut sich auch Stoytchev. In Oberösterreich ist den Grünen Bäuerinnen und Bauern eine Verdoppelung gelungen. Das Team um den grünen Nationalratsabgeordneten Clemens Stammler legt von einem auf zwei Mandate zu und wird damit zur drittstärksten Kraft in der Landwirtschaftskammer OÖ. In der Steiermark gelingt den Grünen Bäuerinnen und Bauern rund um Bundesrat Andreas Lackner mit zwei Mandaten erstmals der Einzug in die Landwirtschaftskammer. „Ich freue mich, dass die Grünen Fraktionen in den Landwirtschaftskammern kontinuierlich wachsen“, sagt Stoytchev.

