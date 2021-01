Stadt Wien - Büchereien starten mit Click & Collect

Im Online-Katalog bestellen und abholen – Service wird in 36 Zweigstellen eingerichtet

Wien (OTS) -



Die Stadt Wien – Büchereien werden ab morgen, Montag, ein Click & Collect-Service für ihre NutzerInnen anbieten. Wer eine Büchereikarte hat, kann dann im Online-Katalog der Büchereien unter buechereien.wien.gv.at Bücher, Filme, Musik und anderes mehr vorbestellen. Sobald die Bestellung abholbereit ist, erhält man eine Verständigung per E-Mail. Die Übergabe erfolgt unter Einhaltung der bestehenden Hygienebedingungen.

„Wir freuen uns sehr, dass es nun auch rechtlich die Möglichkeit für die Büchereien gibt, trotz Schließung ein umfassenderes Service anzubieten. Möglich machen das unsere wunderbaren BibliothekarInnen, wofür ich mich herzlich bedanken möchte“, so Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Bisher war es den Büchereien aufgrund der Rechtslage nicht möglich, ein Click & Collect-System einzurichten. Mit der neuen rechtlichen Grundlage wird den Büchereien dasselbe System ermöglicht wie dem Handel: Via Internet vorbestellen und Bestelltes abholen. Bisher standen den KundInnen der Büchereien die umfangreichen digitalen Angebote zur Verfügung.

Click & Collect in allen Büchereien ausgenommen Hasengasse und Erzherzog-Karl-Straße

In allen Büchereien der Stadt Wien – Büchereien (ausgenommen den Zweigstellen Hasengasse und Erzherzog-Karl-Straße) können ab Montag, 25.1.2021, Medien online vorbestellt und kontaktlos abgeholt werden. Es können nur verfügbare Medien im Online-Katalog reserviert werden; die Vorbestellungen sind kostenfrei.

Es können 10 Medien vorbestellt werden. Dies ist auch möglich, wenn bereits 25 Medien entliehen wurden. Die Rückgabe von bereits entliehenen Medien ist nicht erlaubt.

Vorbestellungen können nur in der Zweigstelle, in der sich das Medium befindet, abgeholt werden. Eine Lieferung von Medien in eine bestimmte Zweigstelle können die Büchereien derzeit leider nicht gewährleisten.

KundInnen, die Medien vorbestellt haben, werden via Email zuerst über die eingegangene Bestellung verständigt und noch einmal, wenn die Vorbestellungen abholbereit sind. Die KundInnen haben 7 Kalendertage (!) Zeit, die bestellten Medien abzuholen. Danach werden sie wieder rücksortiert.

Abholzeiten sind in der Hauptbücherei / Philadelphiabrücke / Bildungszentrum Simmering: Montag bis Freitag 13h – 19h

Erdbergstraße / Wieden / Donaustadt / Liesing / Billrothstraße / Weisselbad / Kinderbücherei der Weltsprachen: Montag bis Freitag 13h -18h

Alle anderen Büchereien: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 13h – 18h

Click & Collect auch für Lehrangebote im Bibliothekspädagogischen Zentrum

Auch das Bibliothekspädagogische Zentrum wird eine Bestell- und Abholmöglichkeit anbieten. Das Bibliothekspädagogische Zentrum verleiht didaktische Medien an Wiener Schulen, Elementarbildungseinrichtungen und andere außerschulische Bildungseinrichtungen. Die Bestellung erfolgt online unter https://buechereien.wien.gv.at/Büchereien-Wien/Standorte-Öffnungszeiten/Bibliothekspädagogisches-Zentrum . Abholzeiten sind Montag bis Freitag 8h bis 12h.

Alle Details zu Click & Collect und die Abholzeiten sind aktuell auf der Website der Stadt Wien – Büchereien buechereien.wien.gv.at zu finden.

Online-Einschreibung weiter möglich

Für all jene, die noch keine Büchereikarte besitzen, gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich online einschreiben zu lassen. Mehr dazu unter: https://buechereien.wien.gv.at/Büchereien-Wien/Benutzung/Einschreibung

Rückfragen & Kontakt:

Patrik-Paul Volf

Stadt Wien – Büchereien

01/4000-84532

patrik.volf @ wien.gv.at