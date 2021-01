Neu in ORF SPORT +: „FIT AKTIV für Junggebliebene“

Ab 25. Jänner täglich um 8.00 Uhr u. a. mit Ingrid Wendl

Wien (OTS) - Lockdown heißt nicht Stillstand! Mit dem neuen Magazin „FIT AKTIV für Junggebliebene“ kommen jetzt auch ältere Semester mit ORF SPORT + in Bewegung.

In „FIT AKTIV für Junggebliebene“ zeigt Sportwissenschafterin Heidi Sykora gemeinsam mit prominenten Gästen, wie man auch in Zeiten des Lockdowns fit und aktiv bleiben kann. In den ersten Folgen sind „Mister Volleyball“ Peter Kleinmann und die ehemalige Eiskunstläuferin und ORF-Moderatorin Ingrid Wendl mit dabei.

Das neue Magazin ist ab Montag, dem 25. Jänner, täglich um 8.00 Uhr in ORF SPORT + zu sehen.

Damit aber nicht genug Fitness im ORF-Fernsehen: Weiterhin heißt es von Montag bis Freitag von 9.10 bis 9.30 Uhr in ORF 2 „Fit mit Philipp“.

