VP-Sicherheitssprecher Mahrer: „Antisemitische Attacke der Identitären auf ÖVP-Mandatar muss zu Konsequenzen in der FPÖ führen“

Martin Sellner mit abscheulicher verbaler Attacke gegen ÖVP-Abgeordneten Engelberg

Wien (OTS) - „Der Chef der Identitären Bewegung, Martin Sellner, sorgt mit einer antisemitischen verbalen Attacke gegen den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg für Entsetzen, wie ein Video, das zurzeit auf Twitter kursiert, belegt. Im selben Atemzug äußert Sellner überschwängliches Lob für den Klubobmann der FPÖ, Herbert Kickl. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich Kickl und sein engster Verbündeter, Generalsekretär Schnedlitz, immer weiter an die Identitäre Bewegung angenähert und jede Aufforderung der Distanzierung konsequent ausgeschlagen. Die nun publik gewordene antisemitische Attacke der Identitären muss umgehend zu Konsequenzen in der FPÖ führen. FPÖ-Chef Hofer ist gefordert, diesem rechtsextremen Spuk in seiner Partei endlich ein Ende zu setzen“, äußert sich der ÖVP-Sicherheitssprecher, Karl Mahrer.

