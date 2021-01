Lehner: Zahlenwahrheit ist für den Sieg über Corona entscheidend

Wien (OTS) - 23. Jänner 2021 – „Die Zahlenwahrheit ist für den Sieg über Corona entscheidend. Darum freue ich mich, dass der Gesundheitsminister endlich sein „Go“ gegeben hat, die Zahlen aus dem Impfregister via Dashboard zu veröffentlichen“, sagt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger in Reaktion auf die gestrige Ankündigung von Bundesminister Anschober künftig nun doch die Daten aus dem Impfregister zu nutzen. „Sobald der Erlass vom Bundesminister da ist, werden wir umgehend an der Umsetzung arbeiten“, betont Lehner und fordert, dass zudem die verbindliche Eintragung in den E-Impfpass gewährleistet sein muss.

Dies ist ganz besonders vor dem Hintergrund wichtig, da bald auch unsere niedergelassenen Vertragspartner die Bevölkerung flächendeckend impfen werden. Der damit steigenden Komplexität kann nur mit einer zentralen einheitlichen Dokumentation wie dem E-Impfpass begegnet werden.

Lehner unterstreicht, dass der E-Impfpass seit Impfstart „voll einsatzfähig“ ist und via E-Card-System, Web-Applikation und mit eigens aufgesetzten Tablets genutzt werden kann. „Der E-Impfpass kann österreichweit flächendeckend eingesetzt werden“, erklärt Lehner und fügt hinzu, dass aktuell 137.849 Covid-Impfungen mittels E-Impfpass im Impfregister eingetragen sind. 133.522 haben die 1. Teilimpfung und 4.297 die 2. Teilimpfung erhalten. „Es darf keinesfalls ein Zahlenchaos entstehen. Die ungeklärte Situation in den letzten Wochen und das Zögern haben dazu geführt, dass einzelne Länder ihre Zahlen separat veröffentlichen. Unterschiedliche Datenquellen sorgen für Verwirrung, die wir uns nicht leisten können. Die tatsächliche Durchimpfungsrate zu kennen wird für die nächsten Monate essenziell sein. Der E-Impfpass und damit das Impfregister bieten ein präzises und aktuelles Bild“, so der Vorsitzende abschließend.









Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger:

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Büroleiter Martin Brunninger und seinem Stellvertreter Alexander Burz geleitet, hat rund 300 Mitarbeiter und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.









