Anschober: Gratis FFP2-Masken für einkommensschwache Personen werden ab heute ausgeliefert

Zuerst erhalten 243 Obdachlosen-Einrichtungen und die Team Österreich Tafeln die gratis FFP2-Masken

Wien (OTS) - „Die gratis FFP2-Masken für einkommensschwache Personen ermöglichen Gesundheitsschutz unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten.“ so Gesundheitsminister Rudi Anschober zur Auslieferung der gratis FFP2-Masken für einkommensschwache Menschen. In einem ersten Schritt werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer rund 52.000 Masken an Obdachloseneinrichtungen verschickt, die dort direkt den KlientInnen zur Verfügung gestellt werden. Den Team Österreich Tafeln – das sind Sozialmärke und Stellen zur Lebensmittelausgabe für einkommensschwache Menschen - stehen ab morgen 1 Million Masken zur Verfügung. Diese werden vom Roten Kreuz geliefert.

Das Gesundheitsministerium stellt zusätzlich 10 Millionen Masken für die Länder für die Weitergabe an Sozialstellen zur Verfügung und kann gegebenenfalls weitere Bestellungen laufend tätigen. Als Teil einer leistbaren Versorgung mit FFP2-Masken ist auch die Befreiung von der Mehrwertsteuer und die bereits im Dezember gestartete und kommende Woche abgeschlossene Versorgung der Bevölkerung über 65 zu sehen.

„Ich möchte mich für die aktuelle Verteilung beim Bundesheer, dem Team Österreich, dem Roten Kreuz sowie den Verantwortlichen in den Ländern und Einrichtungen bedanken, dass sie so schnell diese große logistische Herausforderung gemeinsam meistern, um diese wichtige gesundheitliche Maßnahme umzusetzen – jetzt geht es darum die FFP2-Maske auch gut zu nutzen“, appelliert Gesundheitsminister Anschober abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

Ben Dagan, BA MA

Pressereferent

+43 1 711 00-862439

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at