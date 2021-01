Österreichische Zeitung in türkischer& deutscher Sprache bringt 5. Corona-Sonderausgabe!

Die Coronazeit zeigt: unabhängige muttersprachliche Zeitungen, made in Austria, werden für den Informationsaustausch immer wichtiger!

Wien (OTS) - Um Personen zu erreichen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die aber genauso Zugang zu den Informationen über aktuelle Maßnahmen, Regelungen, Gesundheitsvorkehrungen und wirtschaftliche Abhilfen erhalten müssen, zeigt sich, dass hier besonders die muttersprachlichen Medien eine wichtige Rolle spielen.

So nimmt auch zu diesen Zeiten die "Neue Heimat Zeitung"(„Yeni Vatan Gazetesi“ ihre Verantwortung wahr und klärt ihre austrotürkischen LeserInnen täglich über soziale Medien und mit der 5. Corona Sonderausgabe, über den dritten Lockdown als auch über Covid-19 auf. Die Zeitung steht seit über 21 Jahren am Markt und erscheint regelmäßig und einzigartig.



In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, Lockdowns und sich ständig ändernden Regelungen ist das Kommunizieren mit der Bevölkerung besonders wichtig. Das betrifft auch die hunderttausenden MigrantInnen, die in Österreich leben und die von anderen Medien in ihrer Muttersprache falsche Auskünfte bezüglich Corona beziehen. Oftmals werden auch wichtige Informationen verpasst beziehungsweise nicht richtig verstanden. Die Muttersprache spielt hier eine sehr wichtige Rolle, sowie die genaue Wiedergabe der Verordnungen in emotionaler, türkischer Sprache.

Da wir in Österreich alle im gleichen Boot sitzen, versucht „Neue Heimat Zeitung“ als glaubwürdiger, seriöser und unabhängiger Ansprechpartner hier gegen die Fake-News und die Anti-Corona Impfkampagnen zu wirken.



Besonders in diesen schweren Zeiten ist jede Person wichtig, denn jeder Einzelne kann etwas bewirken und zur Eindämmung des Virus beitragen. Sei es durch Abstand halten und zuhause bleiben oder mit Impfbereitschaft und Corona Tests.

Deswegen bringt die österreichische Zeitung in türkischer Sprache „Yeni Vatan Gazetesi - Neue Heimat Zeitung“ die 5. Corona-Sonderausgabe, in der die wichtigsten und sich dauernd ändernden Neuigkeiten und Informationen der Regierung und den Bundesländern kommuniziert werden.

Mit einer Online Ausgabe (www.yenivatant.at), Social Media-Postings, Whatsapp-Gruppen und einer print Ausgabe werden monatlich rund 300.000 LeserInnen erreicht, indem die Zeitungen per Post an die Haushalte geschickt wird und in Supermärkten, etc. aufliegt.



„Neue Heimat Zeitung“- „Yeni Vatan Gazetesi“ warnt:"Die Regierung und die Länder sollten hier die muttersprachlichen Zeitungen, die mit einem offenen Impressum seit langem schon seriös, demokratisch und glaubwürdig über und für Österreich berichten, auch als Kooperationspartner sehen, vor allem bezüglich Corona-Informationen und sie nicht diskriminieren.

Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wenn diese Zielgruppe nicht durch muttersprachliche österreichische Medien erreicht wird, dann nähern sich die Anderen, sei es aus dem Ausland oder auch demokratiefeindliche Kräfte im Inland.“

Yeni Vatan Gazetesi - NEUE HEIMAT ZEITUNG

