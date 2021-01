3e-Vorstand Markus Dulle für weitere Funktionsperiode einstimmig bestätigt

Markus Dulle, seit Juli 2016 an der Spitze der 3e Handels- und Dienstleistungs AG, bleibt weitere fünf Jahre in dieser Position.

Wels (OTS) - Seit mehr als vier Jahren leitet Markus Dulle als Vorstand die Geschicke der 3e Handels- und Dienstleistungs AG. Mit dem kurz nach seinem Start initiierten und erfolgreich umgesetzten Projekt ‚Agenda 2020‘ gelang der Schritt in die Digitalisierung, mit dem neuartigen Store 4.0 die Transformation vom sehr klassisch geprägten Werkzeugfachhandel zum ersten österreichischen Omnichannel-Handel in diesem Sortimentsbereich.



Auch das Folgeprojekt ‚3e next generation 2025‘, das auf die bereits erreichten Ziele aufbaut, hat eine klar zukunftsorientierte Ausrichtung des Fachhandels im Fokus. Unsere innovativen Konzepte in Kombination mit der hohen Beratungskompetenz der MitarbeiterInnen in den Fachgeschäften sind unsere große Stärke, wie sich gerade im sehr herausfordernden Jahr der Corona-Pandemie deutlich gezeigt hat. Allerdings gilt es, sich auf die immer rascheren Veränderungen einzustellen und laufend weiterzuentwickeln, um auch künftig den Kundenanforderungen in dieser hohen Qualität zu entsprechen. Damit spricht Dulle den fortlaufenden Transformationsprozess für die gesamte Verbundgruppe an.



Die positive Geschäftsentwicklung der 3e-Gruppe soll auch weiterhin in der gewohnt konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand fortgeführt werden. Dementsprechend bestätigte der 3e-Aufsichtsrat Markus Dulle einstimmig in seiner Rolle als Vorstand für eine weitere fünfjährige Funktionsperiode. Das zweite Mandat beginnt für den 47-jährigen gebürtigen Kärntner mit Juli 2021. 3e-Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Thaller gratuliert Dulle zur Wiederbestellung: Wir freuen uns, mit Markus Dulle an der Spitze der 3e den Erfolgskurs als Verbundgruppe fortzuführen und den eingeleiteten Strategiefokus konsequent weiter voranzutreiben.

