Erste Covid-19-Impfaktion im „Betreuten Wohnen“ erfolgreich gestartet

Mödling (OTS) -

Die Bewohner der von Silver Living betreuten Seniorenwohnhäuser in Baden und Mödling freuen sich gemeinsam mit Bernhard Ruzicka, Leitung Betriebsmanagement & Betrieb, über die durchgeführten Impfungen. Während die Covid-19-Impfwelle österreichweit bereits voll im Gange ist, werden privat geführte Seniorenwohnhäuser derzeit bei der Impfplanung nicht berücksichtigt, da sie nicht in die Kategorie der Alten- und Pflegeheime fallen. Der freifinanzierte Seniorenimmobilienentwickler Silver Living ergreift daher Initiative und beschließt, selbst für die Impfung der Bewohner der im Eigenbetrieb befindlichen Betreuten Wohnanlagen in Niederösterreich Sorge zu tragen. „Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, für die Bewohner der ersten beiden niederösterreichischen Betreuten Wohnhäuser von Silver Living Impfungen zu organisieren“, so Ruzicka. „Auch bei unseren Bewohnern, die die Entwicklungen auf diesem Gebiet rege verfolgt haben, sorgt die Impfaktion für große Erleichterung.“

Gleichstellung bei der Impfplanung als primäres Ziel

Zwar sind Betreute Wohnhäuser per Definition keine Alten- und Pflegeheime, ihre Bewohner gehören aber dennoch der besonders gefährdeten Risikogruppe an. „Unser Ziel ist, eine Gleichstellung bei der Impfplanung für alle Senioreneinrichtungen zu erreichen und sicherzustellen, dass alle älteren Menschen ungeachtet ihrer Wohnsituation unkompliziert und zeitnah geimpft werden können.“ Die Silver Living Geschäftsführer zeigen sich außerdem zuversichtlich: „Dass die Impfungen in den Silver Living Häusern in Niederösterreich nun rasch durchgeführt werden konnten, ist ein weiterer wichtiger Schritt für die gesundheitliche Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Bewohner“, so Walter Eichinger und Thomas Morgl.

