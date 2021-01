Digital zu einer Lehrstelle

Lehrlingscasting - ein Erfolgsprojekt geht digital weiter

Eisenstadt (OTS) - Das von der Wirtschaftskammer Burgenland initiierte Projekt „Lehrlingscasting“ geht mit Unterstützung des AMS und der Bildungsdirektion Burgenland weiter: Dabei werden lehrlingssuchende Unternehmer mit arbeitsplatzsuchenden Jugendlichen an einen Tisch gebracht - in diesem Jahr digital.

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, Burgenlands Unternehmer suchen Nachwuchs. „Anstatt jedoch nur über den Fachkräftemangel zu reden, stellen wir uns den Herausforderungen und bringen Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch, heuer besser gesagt an einen PC. Wir haben bis zum heutigen Tag bereits 140 Betriebe, die beim digitalen Lehrlingscasting teilnehmen“, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

Nemeth weiter: „Trotz Corona-Krise suchen Burgenlands Unternehmer nach wie vor Lehrlinge. Sie sind die Facharbeiter von morgen. Unsere Unternehmen bilden die Jugendlichen gerne aus und bieten ihnen so eine große Zukunftschance.“

Das digitale Lehrlingscasting führt Angebot und Nachfrage im Bereich der Lehrstellen zusammen. Potenzielle Lehrlinge sollen die Möglichkeit erhalten mit verschiedensten Lehrbetrieben erste digitale Bewerbungsgespräche zu führen.

Jeder kann sich um Lehrstelle bewerben

Jeder kann sich bewerben, Nemeth: „Es ist völlig egal, ob man direkt aus der Schule kommt, die Schule abgebrochen hat oder ganz einfach einen neuen Beruf erlernen möchte. Das Angebot des Lehrlingscastings steht jedem zur Verfügung.“

„Von wenig Engagement in der Lehrlingsausbildug und fehlender Bereitschaft von Seiten der Betriebe Lehrlinge auszubilden, kann keine Rede sein. Wir haben vom Textiltechnologen über Elektrotechnicker bis hin zum Versicherungskaufmann und Koch alles dabei. Betrachtet man die Liste der teilnehmenden Betriebe, so wird rasch ersichtlich, wie vielfältig eine Lehre im Burgenland sein kann“, so Präsident Peter Nemeth.

Die Bewerbungswochen pro Bezirk:

Oberpullendorf: 25.1. bis 29.1.2021

Oberwart: 25.1. bis 29.1.2021

Güssing: 25.1. bis 29.1.2021

Jennersdorf: 25.1. bis 29.1.2021

Neusiedl am See: 1.2. bis 5.2.2021

Mattersburg: 1.2. bis 5.2.2021

Eisenstadt: 15.2. bis 19.2.2021

Detaillierte Informationen über Termine, Orte und teilnehmende Betriebe finden Sie unter:

wko.at/bgld/lehrlingscasting

oder unter der Telefonnummer: 05 90 907 - 4512

