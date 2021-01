Robert Öfferl verstärkt Geschäftsführung des Bechtle IT-Systemhauses Österreich

Das Bechtle IT-Systemhaus in Österreich hat sich unter der Führung von Robert Absenger absolut herausragend entwickelt. Mit der neuen Doppelspitze passen wir die Managementstruktur dem dynamischen Wachstum an und werden in einem spannenden Wirtschaftsraum noch schlagkräftiger Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, Bechtle AG 1/2

Wir haben das sehr herausfordernde Jahr 2020 gemeinsam erfolgreich bewältigt und blicken mit Spannung und hohen Erwartungen in die Zukunft Geschäftsführer-Duo Robert Absenger und Robert Öfferl 2/2

Wien (OTS) - Seit 1. Jänner ist Robert Öfferl neben Robert Absenger zweiter Geschäftsführer des österreichischen Bechtle IT-Systemhauses. Die Erweiterung der Geschäftsführung spiegelt die herausragende Entwicklung des IT-Dienstleisters im Markt.

Robert Öfferl hat in den vergangenen Jahren als Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bereits maßgeblich zur Success Story des Bechtle IT-Systemhauses Österreich beigetragen. Zusätzlich zur Funktion als neuer zweiter Geschäftsführer wird er zunächst weiterhin die Position des Vertriebsleiters ausüben. Robert Öfferl ist ein profunder Kenner des kompletten Systemhaus-Portfolios und war stets federführend in seinem Spezialgebiet Enterprise Storage und Backup tätig. Dank seiner langjährigen beruflichen Laufbahn in der IT-Branche ist er vielfach bekannter und geschätzter Ansprechpartner der Keyplayer unter den Herstellern.

„ Das Bechtle IT-Systemhaus in Österreich hat sich unter der Führung von Robert Absenger absolut herausragend entwickelt. Mit der neuen Doppelspitze passen wir die Managementstruktur dem dynamischen Wachstum an und werden in einem spannenden Wirtschaftsraum noch schlagkräftiger “, sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, Bechtle AG.

Die beiden Geschäftsführer kennen sich bereits seit langem gut, teilen das gleiche Mindset und bauen in neuer Konstellation auf einer sehr stabilen Basis auf. „ Wir haben das sehr herausfordernde Jahr 2020 gemeinsam erfolgreich bewältigt und blicken mit Spannung und hohen Erwartungen in die Zukunft “, ist das neue Geschäftsführer-Duo Robert Absenger und Robert Öfferl zuversichtlich.

Text und Bilder zum Download

Rückfragen & Kontakt:

it communications

Dr. Maria Christine Hofmann

+43 660 65 63 799

christine.hofmann @ it-communications.at