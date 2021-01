Das #allfemale Label SILVERTREE RECORDS blickt auf ein erfolgreiches Gründungsjahr zurück und erweitert Künstlerinnen-Portfolio und Team.

Wien (OTS) - Im Jänner 2020 startete Anne Eck ihr Label SILVERTREE RECORDS mit drei Künstlerinnen und einem Gedanken: ein #allfemale Musiklabel zur Stärkung der Sichtbarmachung und Gleichstellung weiblicher Künstlerinnen im Musikbusiness. Jetzt, ein Jahr später, hat sich diese Künstlerinnenanzahl mehr als verdoppelt und der Zuspruch sowie das Interesse von Musikerinnen sind weiterhin ungebrochen.

“Ich könnte Stunden reden über #femaleartists und ihre Sichtbarmachung im Musikbusiness. Über die künstlerische Freiheit und warum sie so wichtig ist, vor allem bei Label-Entscheidungen, über den Mut in einem sehr engen System neue Wege zu beschreiten und über Kooperation im Sinne des Miteinander statt Gegeneinander. All das leben wir am Label das sich ganz anders strukturiert, als man es für gewöhnlich kennt.", so CEO Anne Eck.

Zur Strukturstärkung im Hintergrund wurde bereits im Sommer eine Vertriebskooperation mit PREISER RECORDS geschlossen, um physische Releases österreichweit, sowie international auch im Handel präsentiert zu wissen.

Seit Anfang Jänner wird nun Katharina Forstner, neben ihren Tätigkeiten als Product & Promotion Managerin bei PREISER RECORDS, das zweite Jahr von SILVERTREE RECORDS als Projekt und Artist Support mitgestalten.

„Annes Vision für SILVERTREE RECORDS und ihre Firmenphilosophie haben mich bei unserem ersten Treffen gepackt. Ich freue mich nun wahnsinnig, Teil dieses wunderbaren Projektes zu sein.“, so Katharina Forstner.

SILVERTREE RECORDS wird so das Angebotsportfolio um diverse Label Services, vor allem im Bezug auf Promotion und Wissensvermittlung im Bereich Musikbusiness erweitern.



Mit neuen Künstlerinnen und ausgeweiteter Struktur im Hintergrund freuen sich Anne Eck und Katharina Forstner darauf SILVERTREE RECORDS auch im Jahr 2021 als festen Bestandteil der österreichischen Musiklandschaft zu sehen.



