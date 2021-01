Seaspan kündigt geplante Anleiheemission mit Nachhaltigkeitsbezug an

London (ots/PRNewswire) - /NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER INFORMATIONEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT IST./

Seaspan Corporation ("Seaspan"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Atlas Corp. ("Atlas") (NYSE: ATCO), gab heute bekannt, dass sie DNB Markets und Fearnley Securities als Joint Bookrunner beauftragt hat, eine Reihe von festverzinslichen Anlegerversammlungen zu organisieren, die am 20. Januar 2021 beginnen. Vorbehaltlich u. a. der Marktbedingungen kann eine auf USD lautende, vorrangige, unbesicherte, an Nachhaltigkeit gebundene Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren folgen (das "Angebot"). Der Nettoerlös aus der potenziellen Anleiheemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch die Rückzahlung von Schulden gehören kann.

Informationen zu Atlas

Atlas ist ein führendes globales Asset-Management-Unternehmen, das sich durch seine Position als Best-in-Class-Eigentümer und -Betreiber mit Fokus auf den Einsatz von Kapital zur Schaffung von nachhaltigem Shareholder Value auszeichnet. Atlas vereint ein erfahrenes Asset-Management-Team mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Kapitalallokation. Wir streben langfristige, risikoangepasste Renditen über hochwertige Infrastrukturanlagen im maritimen Sektor, im Energiesektor und in anderen vertikalen Infrastrukturbereichen an. Unsere beiden Portfoliounternehmen, Seaspan Corporation und APR Energy, sind einzigartige, branchenführende Betriebsplattformen im globalen maritimen bzw. Energiebereich.

Für weitere Informationen besuchen Sie atlascorporation.com

Informationen zu Seaspan

Seaspan ist ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von Containerschiffen mit branchenführenden Schiffsmanagement-Dienstleistungen. Wir verchartern unsere Schiffe hauptsächlich im Rahmen von langfristigen Zeitcharterverträgen mit festen Raten an die größten Containerschifffahrtslinien der Welt. Die Flotte von Seaspan besteht aus 127 Containerschiffen mit einer Gesamtkapazität von ca. 1.073.000 TEU und einem vertraglich vereinbarten Umsatz von 4,0 Mrd. USD zum 30. September 2020. Die betriebliche Schiffsflotte von Seaspan hat ein Durchschnittsalter von ca. 7 Jahren und eine durchschnittliche verbleibende Leasingdauer von ca. 4 Jahren, auf TEU-gewichteter Basis.

Für weitere Informationen besuchen Sie seaspancorp.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung ist nicht Teil eines Angebots zum Verkauf oder einer Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens und stellt auch kein solches Angebot dar.

Die hierin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die Verbreitung dieser Informationen gesetzlich eingeschränkt ist. Dieses Dokument (und die darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere sind gemäß dem Securities Act registriert oder es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Diese Bekanntmachung ist eine Anzeige und stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils geltenden Fassung, zusammen mit etwaigen anwendbaren Durchführungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, die "Prospektverordnung") dar. In jedem EWR-Mitgliedstaat, der die Prospektverordnung umgesetzt hat, ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung gerichtet und richtet sich nur an diese. Darüber hinaus wird diese Bekanntmachung im Vereinigten Königreich weder von einer nach dem FSMA autorisierten Person verbreitet noch wurde sie im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") genehmigt und ist nur an Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der U. K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geänderten Fassung) (die "Order") oder (iii) High Net Worth Companies und andere Personen, an die es rechtmäßig gerichtet werden darf und die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle oben unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten sich unter keinen Umständen auf den Inhalt dieser Mitteilung verlassen oder danach handeln. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht im Vereinigten Königreich nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen durchgeführt.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen (wie in Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung definiert), die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen über das Angebot der Anleihen, dessen mögliche Bedingungen und die Verwendung der Erlöse, falls das Angebot erfolgreich ist. Aussagen, die vorausschauender Natur sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich darauf beziehen, oder die Wörter wie "erwarte", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "projiziert", "prognostiziert", "wird", "kann", "potenziell", "sollte" und ähnliche Ausdrücke enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur die aktuellen Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Daher sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl diese Aussagen auf Annahmen beruhen, die wir aufgrund der uns vorliegenden Informationen für angemessen halten, sind sie mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: ob Seaspan die Anleihen anbieten oder das Angebot durchführen wird; die voraussichtlichen Bedingungen der Anleihen; die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; und andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Berichten und Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission aufgeführt werden, einschließlich des Jahresberichts von Atlas auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und des Berichts von Atlas auf Formular 6-K für das am 30. September 2020 endende Quartal. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund zukünftiger Ereignisse, neuer Informationen, einer Änderung unserer Ansichten oder Erwartungen oder aus anderen Gründen. Wir machen keine Vorhersagen oder Aussagen über die Wertentwicklung unserer Wertpapiere.

Investor Anfragen: Robert Weiner, Investor Relations, Atlas Corp., Tel. +1-904-345-4939, E-Mail: IR @ atlascorporation.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1423034/Atlas_Corp__Seaspan_Announces_Contemplated_Sustainability_Linked.jpg