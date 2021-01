Realty ONE Group unter die Franchise 500® des Entrepreneur Magazine gewählt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - The UNBrokerage rückt als einzige Immobiliengesellschaft in der Rangliste nach oben

Die Realty ONE Group, eine moderne Lifestyle-Immobilienmarke, steht erneut auf der 42. jährlichen Franchise 500®-Liste des Entrepreneur-Magazins und gehört in der diesjährigen Rangliste zu den 100 am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen in den USA. Der in Las Vegas ansässige Franchisegeber ist außerdem das einzige Immobilienunternehmen auf der Liste, das im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Rang erreicht hat, nachdem es vor zwei Jahren von seinem Platz unter der 200er-Marke nach oben gerückt ist.

"Unser Franchise 500-Ranking spricht Bände über unsere Zähigkeit und Ausdauer, aber auch über die Lebensfähigkeit unseres einzigartigen Modells", erklärte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. "Die Immobilienprofis lieben diese Marke und als begeisterte Fans sind sie zu unserem eigenen Recruiting-Team geworden, mit dem sich das Unternehmen unabhängig vom Markt oder den wirtschaftlichen Bedingungen weiterentwickelt."

Die Realty ONE Group ist die führende Immobilienmarke mit 100 % Provision im Fastest-Growing Franchises-Ranking des Unternehmers und verzeichnete 2020 ein weiteres Rekordjahr. Sie verkaufte 86 Franchise-Unternehmen und gewann trotz der Pandemie mehr als 2.600 REALTORS® hinzu.

"Unsere Botschaft, unser Geschäftsmodell, unser Ansatz, die Makler in den Mittelpunkt zu stellen, und unsere COOL-TUR haben bei Maklern und Immobilienprofis im ganzen Land großen Anklang gefunden, und jetzt sind wir bereit für ernsthaftes internationales Wachstum", so Eddie Sturgeon, Executive Vice President für internationales Wachstum bei der Realty ONE Group.

"The UNBrokerage", wie das Unternehmen in der Immobilienbranche genannt wird, wurde kürzlich zum Nr. 1 der am intelligentesten wachsenden Immobilien-Franchisegeber des Landes ernannt und erreichte auf der Fast & Serious List von Franchise Business Review einen Platz unter den Top 10.

Die Realty ONE Group verfügt heute über mehr als 15.000 Immobilienfachleute an über 300 Standorten in 45 US-Bundesstaaten, in Washington D.C. und in Kanada.

Die Realty ONE Group entwickelt sich immer mehr zu einer modernen Lifestyle-Immobilienmarke, die für Zukunftsfähigkeit und COOL-TUR steht und sich auf Business Coaching und proprietäre Technologien konzentriert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchenstörer, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner "Cool-tur", seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 15.000 Immobilienfachleute in über 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, in Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum besten 1 Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5-Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

