Verein Kuratorium Wald protestiert gegen sinnlosen Baummord in Wien-Josefstadt

Wiener Linien sind für geplanten Baummord in Wiener Innenstadt verantwortlich

Wien (OTS) - Beim Ausbau des Wiener U-Bahnnetzes, welcher grundsätzlich begrüßt wird, soll es in den kommenden Tagen zu einem massiven Baummord in der Wiener Innenstadt kommen.

Das Kuratorium Wald appelliert an den Chef der Wiener Linien Günther Steinbauer den geplanten Baummord entlang der sogenannten 2er - Linie ernsthaft zu überdenken. Es gibt auch machbare Alternativen, um den vitalen Baumbestand in der Wiener Innenstadt zu erhalten. Im Mittelpunkt steht der markanteste Einzelbaum in Wien Josefstadt an der Ecke Auersperg-/Josefstädter Straße. Die Wiener Linien planen ernsthaft die 80-jährige Platane zu fällen. „Wir werden um diese symbolhafte und robuste Platane bedingungslos kämpfen und fordern die Wiener Linien auf sich für diesen symbolträchtigen Baum in der Wiener Josefstadt endlich einzusetzen“, so Gerhard Heilingbrunner, Präsident des Kuratorium Wald.

„Die Josefstadt-Platane hat 80 Jahre gebraucht um zu wachsen. Umgeschnitten wäre sie in fünf Minuten. Eine Ersatzpflanzung kann keinen Ersatz für die Lebensqualität bieten, daher Hände weg von diesem Baummord“, so Gerhard Heilingbrunner.

"Gerade angesichts der Klimakrise müssen wir um jeden Baum kämpfen. Es darf nicht sein, dass sich ganz Österreich um neue Baumpflanzungen bemüht, aber die Wiener Linien – ein nachhaltiges Unternehmen – ohne die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen einfach sinnlos robuste und symbolträchtige Bäume in der Wiener Innenstadt umschneiden", so das Kuratorium Wald!

