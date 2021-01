Kabarett in ORF 1: Zweiter Teil für „Lukas Resetarits: Wurscht“ am 22. Jänner

Außerdem: „Fakt oder Fake“, „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Kabarett pur liefert ORF 1 am Freitag, dem 22. Jänner 2021: Lukas Resetarits startet um 20.15 Uhr mit dem zweiten Teil seines aktuellen Kabarettprogramms „Wurscht“ in den lustigen Abend. Gleich danach um 21.20 Uhr begrüßt Clemens Maria Schreiner in einer neuen Ausgabe von „Fakt oder Fake“ Andreas Vitásek, Antonia Stabinger und Omar Sarsam zum fröhlichen Rätseln über Tatsachen und Täuschungen. Gery Seidl, Katharina Straßer, Thomas Stipsits, David „Dave“ Scheid und Viktor Gernot feiern dann bei „Was gibt es Neues?“ um 22.20 Uhr den „Welttag der Jogginghose“ und haben lustige Erklärungen für Begriffe wie „Rennbrötchen“ parat. Und um 23.25 Uhr heißt es in einer neuen Folge bei Peter Klien wieder „Gute Nacht Österreich“.

„Lukas Resetarits: Wurscht (2)“ um 20.15 Uhr

Soziale Standards werden in Frage gestellt – „Wurscht“! Boulevardzeitungen und Primitiv-TV machen Meinung – „Wurscht“! Doch Lukas Resetarits ist es nicht „Wurscht“, er stellt auch im zweiten Teil seines aktuellen Kabarettprogramms unbequeme Fragen. Und beantwortet so manches mit seinem unverwechselbaren Humor.

„Fakt oder Fake“ mit Vitásek, Stabinger und Sarsam um 21.20 Uhr

Unglaubliches aus den Weiten des Internets und des Volksmundes hat Clemens Maria Schreiner wieder für eine neue Ausgabe von „Fakt oder Fake“ aufgestöbert. Diesmal bestaunen Andreas Vitásek, Antonia Stabinger und Omar Sarsam z.B. die zerstörerische Kraft von Orangen (?!), die Behauptung, dass der Mensch offenbar 200-mal pro Tag lügt und die Antriebskraft von Laubbläsern! Wobei Antonia Stabinger dies höchstpersönlich im Studio ausprobiert. Wie gut, dass es für alles auch Expertinnen und Experten gibt!

„Was gibt es Neues?“ mit Seidl, Straßer, Stipsits, Scheid und Gernot um 22.20 Uhr

Welttag der Jogginghose – für die einen das reine Vergnügen, für die anderen der blanke Horror! Wie Oliver Baier und sein Rateteam – bestehend aus Gery Seidl, Katharina Straßer, Thomas Stipsits, David „Dave“ Scheid und Viktor Gernot – dazu stehen? So viel sei verraten:

Catwalks inklusive. Natürlich kommen auch die Fragen nicht zu kurz, wie etwa die nach dem „Rennbrötchen“. Die Promifrage kommt von Sonja Pikart, die im vergangenen Jahr mit dem Förderpreis des „Österreichischen Kabarettpreis“ ausgezeichnet wurde: Sie möchte wissen, worauf die Formulierung „ein Brett vor dem Kopf haben“ zurückzuführen ist?

„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien um 23.25 Uhr

Peter Klien widmet sich in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ manch unmoralischen Gewinnern der Corona-Krise. Weiters begrüßt Klien Manuel Rubey, lässt das Burgenland zu seinem 100-jährigen Jubiläum hochleben und zeigt, was die Politikerinnen und Politiker dieses Landes während des Lockdowns erleben.

