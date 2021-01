Karl Habsburg und Tochter Gloria bei „Vera“ am 22. Jänner in ORF 2

Außerdem: Zwei junge Steirer im „Duett“ mit Ed Sheeran

Wien (OTS) - Erstmals gemeinsam im österreichischen Fernsehen im offenen Gespräch: Kaiserenkel Karl Habsburg und seine jüngste Tochter Gloria zu Gast bei „Vera“. Am Freitag, dem 22. Jänner 2021, sprechen um 21.20 Uhr in ORF 2 im persönlichen Talk mit Vera Russwurm Vater und Tochter über ihre ganz spezielle Beziehung, über ihre vielen Reisen in alle Welt, aber auch davon, Hilfe dort zu leisten, wo sie gerade notwendig ist. So erzählen Karl und Gloria von ihren gemeinsamen Erfahrungen in Beirut, als sie 2020 vor Ort Soforthilfe geleistet haben. Und sie erklären, warum der Name Habsburg „ein Türöffner, aber auch das Gegenteil davon“ sein kann. Gloria, die als jüngste der drei Habsburg-Kinder die „lockerste Erziehung“ genossen hat, verrät außerdem, dass ihr Vater nun in Portugal sein großes Liebesglück gefunden hat. Denn seit 2018 sind Karl – der am 11. Jänner seinen 60er gefeiert hat – und Francesca Habsburg geschieden. Er meint dazu: „Zum Wohle unserer Kinder haben wir uns erst scheiden lassen, als alle volljährig waren!“

Brüderpaar aus der Steiermark im Duett mit Ed Sheeran: Die Brüder Nico (27) und Laurin (23) Greiter aus Weiz sind den internationalen Musikbiz einen Schritt näher gekommen: Gemeinsam singen sie auf der Internetplattform „TikTok“ mit Weltstar Ed Sheeran, der auf seinem „TikTok“-Account ein Video hochgeladen hatte, mit dem er seine Fangemeinschaft zu „virtuellen Duetten“ aufforderte. Mehrere Tausend Userinnen und User sind seinem Aufruf gefolgt. Doch von all diesen tausenden Videos hat Ed Sheeran nur einige wenige auf seiner Instagram-Seite mit fast 32 Millionen Followern geteilt. Die Brüder, die sich als Duo „Brofaction“ nennen, performen bei Vera Russwurm diesen Song live und erklären, wie es jetzt weitergeht.

