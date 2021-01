Aviso ERGO Pressegespräch Do., 28.1., 10.00 Uhr: Erstmals eigenständige Zahnersatzversicherung in Österreich

Wien (OTS) -



Aviso ERGO Pressegespräch: Erstmals eigenständige

Zahnersatzversicherung in Österreich



Schöne und gepflegte Zähne sind nicht nur optisch ansprechend,

sondern auch aus gesundheitlichen Gründen wünschenswert. Benötigt

man einen Zahnersatz, kann das jedoch schnell ins Geld gehen. Die

ERGO Versicherung bietet die erste eigenständige

Zahnersatzversicherung in Österreich an – einfach online

abzuschließen und ohne Gesundheitsfragen bei Vertragsabschluss.

Darüber hinaus bringt ERGO auch eine Versicherung "Sonderklasse nach

Unfall" auf den Markt – ebenfalls einfach online abschließbar und

ohne Gesundheitsfragen bei Vertragsabschluss.



Darüber informiert die ERGO Versicherung am Donnerstag, 28. Jänner

um 10.00 Uhr bei einem Pressegespräch. Sie haben die Möglichkeit,

entweder vor Ort teilzunehmen oder das Pressegespräch via

Live-Stream zu verfolgen.



Ihre Gesprächspartner sind:



Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender ERGO Versicherung AG

Österreich

DI (FH) Ronald Kraule, Mitglied des Vorstands und Verantwortlicher

für die Sparte Personenversicherung ERGO Versicherung AG Österreich



Termin: ERGO Pressegespräch: "Erstmals eigenständige

Zahnersatzversicherung in Österreich"



Wir bitten Sie – Ihr Interesse vorausgesetzt und falls Sie sich noch

nicht angemeldet haben – um möglichst zeitnahe Anmeldung via E-Mail

an Christoph Breitenfelder, Agentur Fullstop Public Relations,

c.breitenfelder @ fullstoppr.com , Tel. 0676 950 58 01.



Datum: 28.1.2021, um 10:00 Uhr



Ort:

APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Url: https://events.streaming.at/ergo-20210128



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Pia Greinstetter, MA



ERGO Austria International AG

Strategieentwicklung & Kommunikation

ERGO Center

Businesspark Marximum / Objekt 3

Modecenterstraße 17

1110 Wien

Tel +43 1 27444-3703

Mobil +43 664 8508886

Fax +43 1 27444-93703

pia.greinstetter @ ergo-austria.at

ergo-versicherung.at