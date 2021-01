Klimaschutzministerin Gewessler: Rückkehr der USA in das Abkommen von Paris ist wichtiger Schritt im Kampf gegen die Klimakrise

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeigt sich sehr erfreut über die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen. Der neue US-Präsident Biden hat bereits am ersten Tag seiner Amtszeit ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. "Im Kampf gegen die Klimakrise sind die USA ein Verbündeter, auf den wir nicht verzichten können. Es ist ein schönes Gefühl, dass wir uns dieser historischen Aufgabe jetzt wieder Seite an Seite gemeinsam stellen werden", so Gewessler.

