iBwave bietet All-in-One-Netzwerklösung für Innen- und Außenbereiche

Montreal (ots/PRNewswire) - iBwave Reach schließt die Lücke zwischen Innenraum- und Außenbereich-Netzwerkdesign und bietet der Branche die Möglichkeit zur nahtlosen Gestaltung von Campus-Netzwerken.

iBwave, der Standard für die konvergierte Planung von Innennetzwerken, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen dank "iBwave Reach", seiner All-in-One-Lösung für das Netzwerkdesign, die die Lücke beim Design von Drahtlos-Netzwerken in Innen- und Außenbereichen schließt, der weltweit steigende Nachfrage nach leistungsstarken End-to-End-Netzwerken nachkommen kann.

Auf der Grundlage seiner seine Partnerschaft mit Infovista, dem Marktführer für moderne Netzwerkleistung, bietet das Unternehmen mit iBwave Reach eine leistungsstarke Lösung für das Design von Außenbereich-Netzwerken mit mehreren Technologien, die sich nahtlos in die branchenführende Design-Software von iBwave integrieren lässt. Durch die Unterstützung neuer Technologien wie 4G, 5G, CBRS, IoT und Wi-Fi 6 bietet iBwave Reach den iBwave-Kunden eine einfache Lösung, mit dem sie das Design ihrer großen drahtlosen Campus-Netzwerke mit mehreren Technologien optimieren können, und zwar mit einer erwiesenen, vertrauenswürdigen Vorhersagegenauigkeit.

"Die Telekommunikationsbranche hat sich rasant weiterentwickelt. Das Design soll die Leistung im Innen- und Außenbereich überprüfen", erklärte Seth Roy, Vice President für Produktentwicklung bei iBwave. "iBwave Reach kombiniert das Beste aus beiden Welten und ermöglicht es unseren Kunden, häufig auftretende Schwierigkeiten beim Design in den Griff zu bekommen. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir bestätigen, dass iBwave Reach Netzwerke nahtlos bereitstellen kann, selbst in komplexen Umgebungen wie beispielsweise Minen. Mithilfe von Betreibern, Systemintegratoren, Erstausrüster und Unternehmen konnten wir den Entwurf komplexer Campus-Netzwerke mit mehreren Technologien mit denselben Ressourcen beschleunigen und unser Produkt auf neue, spannende Anwendungsfälle ausdehnen."

Die neue iBwave-Reichweite beschleunigt das Design und die Bereitstellung von 5G-Netzwerken sowohl in Gebäuden als auch in den umliegenden Außenbereichen, da mehrere zeitaufwändige und kostspielige Standortbesichtigungen für Vermessungen wegfallen. Die leistungsstarke integrierte Lösung von iBwave Reach und iBwave Design ermöglicht eine vollständig integrierte Vorhersage von Innen- und Außenbereichen in Kombination mit einer wachsenden Komponentendatenbank mit über 35.000 Netzwerkteilen und beschleunigt den Lebenszyklus eines Projekts um bis zu 50 %.

Um die Genauigkeit zu bewerten, wurden mehrere Pilotprojekte mit iBwave-Kunden durchgeführt, um die End-to-End-iBwave Design- und die iBwave Reach-Lösungen mit den Ergebnissen zu vergleichen, die bei der Umfrage nach der Installation erfasst wurden. Alle Ergebnisse haben gezeigt, dass die prognostizierten Netzleistungsergebnisse innerhalb des erwarteten dB-Abweichungsbereichs der Ergebnisse nach der Installation lagen. Mit diesen Ergebnissen können iBwave-Kunden sicher sein, dass die Campus-Netzwerke, für die sie iBwave Reach nutzen, wie geplant funktionieren und keine kostspieligen Fehlerbehebungs- und Neugestaltungsarbeiten nach der Installation anfallen.

iBwave Reach lässt sich auch mit den meisten der führenden Makro-Geodaten-Tools auf dem Markt integrieren. In der Pilotprojektphase konnten die iBwave-Kunden ihre Makrodateien erfolgreich in iBwave Reach importieren. Aber auch als eigenständige Lösung kann iBwave Reach genaue Makro-Outdoor-Vorhersagen für bis zu 100 km2 simulieren und eignet sich für weitläufige Umgebungen wie Smart Cities und Minen.

Die neue iBwave Reach-Lösung ist derzeit auf iBwave verfügbar.

INFORMATIONEN ZU iBWAVE

iBwave Solutions, der Standard für die konvergierte Planung von Innenraum-Netzwerken, ist die Grundlage für ein großartiges Erlebnis mit Drahtlos-Lösungen im Gebäude, mit dem Milliarden von Endbenutzern und Geräten sich über eine Vielzahl verschiedener Standorte miteinander verbinden können. Unsere Softwarelösungen dienen als globale Referenz in der Branche und ermöglichen eine intelligentere Planung, Gestaltung und Bereitstellung jedes Projekts, unabhängig von Größe, Komplexität oder Technologie. Neben innovativer Software sind wir für erstklassigen Dienst in 90 Ländern, die umfassendste Komponentendatenbank der Branche sowie ein renommiertes Zertifizierungsprogramm bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter ibwave.com

