Gesundheitsminister Rudi Anschober begrüßt Rückkehr der USA zur Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Dieser Schritt bedeutet einen Wendepunkt in der globalen Gesundheitskrise.

Wien (OTS) - Joe Biden hat mit seiner ersten Amtshandlung als neuer Präsident - wie angekündigt - die USA in die Weltgesundheitsorganisationen WHO zurückgebracht. Damit ist der Prozess des Rückzugs der USA aus der WHO offiziell beendet. Der renommierte Coronavirus-Experte Dr. Anthony Fauci wird morgen als US-Delegationsleiter eine Rede vor dem WHO-Exekutivrat halten.

Gesundheitsminister Rudi Anschober dazu: „Die Biden-Harris-Regierung hat als erste Amtshandlung ihr Engagement in der WHO wieder aufgenommen. Dieser Schritt bedeutet einen Wendepunkt in der globalen Gesundheitskrise. Die COVID-19 Pandemie hat gezeigt, dass die WHO gestärkt und reformiert werden muss, um den gesundheitspolitischen Herausforderungen gerecht zu werden und die globale Gesundheit und Gesundheitssicherheit zu fördern. Das ist ein großer Schritt in Richtung Zusammenarbeit und gemeinsamer Lösung der großen Krisen.“

