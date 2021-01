FFP2-Masken made in Austria ab 21.1. um 59 Cent bei BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG* erhältlich

Zum Selbstkostenpreis von 0,59 Euro werden in den Handelsfirmen der REWE Group Österreich hochwertige FFP2-Masken ausschließlich aus österreichischer Produktion angeboten.

Wiener Neudorf (OTS) - Der Schutz der Gesundheit unserer KundInnen sowie unserer MitarbeiterInnen hat für uns höchste Priorität. Laut Beschluss der Bundesregierung gilt ab 25. Jänner 2021 die Verpflichtung, eine FFP2-Maske während des Einkaufs zu tragen. FFP2-Masken werden schon jetzt in den Filialen von BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und in den teilnehmenden ADEG Märkten zum Selbstkostenpreis von 0,59 Euro pro Stück abgegeben und sind ab morgen, 21.1. einzeln oder in der 10er Packung erhältlich. Die Abgabe erfolgt in haushaltsüblichen Mengen von maximal fünf Stück pro Kunde bei der Einzelpackung und einem Stück pro 10-er Packung. Zum Verkauf gelangen ausschließlich qualitativ hochwertige Masken aus österreichischer Produktion, welche z.B. von Hygiene Austria bezogen werden.

*gültig in teilnehmende ADEG Märkten

